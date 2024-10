Em 2024, 96% das empresas abertas são MEIs - Reprodução

Publicado 22/10/2024 17:18

O Brasil registrou em setembro a abertura de 349,5 mil novos pequenos negócios. O número representa 96% de todos os CNPJs criados nesse período e é 17% superior ao total de micro e pequenas empresas (MPE) abertas em setembro do ano passado. É o que aponta um levantamento do Sebrae feito a partir de dados da Receita Federal.



Somente em 2024, segundo o estudo, foram criadas no Brasil 3,3 milhões de novas empresas. Desse universo, aproximadamente 3,2 milhões eram MEI, micro e pequenas empresas (96% do total de abertura de empresas).



Para o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, os números da pesquisa confirmam o bom momento da economia brasileira.

“Com a política econômica que o país está protagonizando, a abertura dos pequenos negócios está sendo recorde. É um conceito que não tem mais volta, a economia é global. O crédito agora não é mais de poucos, é viável para fazer escala e dar oportunidades. E a popularização do crédito será representativa para manutenção de mais empregos e renda”, afirma.



“As ações de melhoria do acesso ao crédito, de elevação da competitividade, ampliação da presença das MPE no mercado externo, entre outras, têm estimulado os brasileiros a abrirem novas empresas ou retirar seus negócios da informalidade”, comenta. Segundo Décio, com apoio de políticas públicas esses empreendedores têm contribuído com a geração recorde de empregos, levando o país a um estágio próximo do pleno emprego, conclui.



Os setores que lideraram na abertura de novos CNPJs, em setembro, foram Serviços (com 222 mil novas empesas ou 61% do total), Comércio (81 mil ou 22%) e Indústria (27 mil empresas ou 8%). Entre os microempreendedores individuais (MEI), os segmentos que lideraram em setembro foram Atividades de Publicidade (17 mil), Transporte Rodoviário de Carga (16 mil) e Cabeleireiros e Beleza (15,6 mil). Já entre os pequenos negócios, estiveram à frente na abertura de novas empresas as atividades de Atenção ambulatorial (4 mil), Serviços Comb. de Escritório e Apoio Administrativo (4 mil) e Restaurantes e Estabelecimentos de Alimentação e bebidas (3,6 mil).