Um é pouco, dois é bom, três é melhor ainda, afirma AlckminMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 22/10/2024 16:25

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que a nova projeção do Fundo Monetário Internacional (FMI) para o crescimento da economia brasileira em 2024 - de 3,0%, ante 2,1% na estimativa anterior - faz o "pessimismo comer poeira".

"Um é pouco, dois é bom, três é melhor ainda. O FMI acaba de revisar, para cima, a projeção de crescimento do Brasil este ano", escreveu Alckmin no X (antigo Twitter). "A previsão é um crescimento de 3%, gerando emprego e renda para nossa população e fazendo o pessimismo comer poeira", completou na publicação.

De acordo com FMI, o acréscimo de 0,9 ponto porcentual na nova estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) é justificada por "consumo e investimentos mais fortes no primeiro semestre do ano devido a um mercado de trabalho aquecido, transferências governamentais e interrupções menores do que o previsto devido a enchentes no Rio Grande do Sul".