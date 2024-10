Fundo do Sebrae busca a redução das desigualdades sociais e regionais - Sebrae Rio/Divulgação

Fundo do Sebrae busca a redução das desigualdades sociais e regionaisSebrae Rio/Divulgação

Publicado 24/10/2024 12:25

O Sebrae lançou um edital pioneiro para a constituição de um fundo voltado à promoção de investimentos em pequenos negócios inovadores em todo o Brasil, com especial atenção às regiões onde o acesso ao financiamento é mais limitado. O Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações (FIC FIP) deve contribuir para impulsionar o crescimento econômico, gerando também um impacto significativo na redução das desigualdades sociais e regionais.

O FIC FIP será estruturado com um aporte inicial mínimo de R$ 60 milhões, destinado a fomentar a inovação e o desenvolvimento de pequenos negócios. A gestão eficiente dos recursos, a implementação de práticas avançadas de governança e controle de riscos e a transparência são aspectos centrais desse fundo. O Sebrae busca selecionar gestores de fundos com experiência comprovada e qualificação técnica para garantir que os recursos sejam aplicados de maneira eficaz e sustentável.

Valdir Oliveira, gerente da Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Nacional, destaca a importância da medida: “O lançamento deste edital é um marco na trajetória do Sebrae e representa nosso compromisso contínuo com o fortalecimento do empreendedorismo no Brasil”, assegura. “Ao ampliar os recursos disponíveis para o financiamento de pequenos negócios inovadores, estamos criando oportunidades para que esses empreendedores possam transformar suas ideias em realidade, gerando emprego e renda e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do país”, complementa.