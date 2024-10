Leilão vai acontecer na B3, em São Paulo, e será transmitido pelo canal da Antaq no YouTube - Foto/ Divulgação (PortosRio)

Leilão vai acontecer na B3, em São Paulo, e será transmitido pelo canal da Antaq no YouTubeFoto/ Divulgação (PortosRio)

Publicado 24/10/2024 17:51 | Atualizado 24/10/2024 17:51

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) publicou nesta quinta-feira, 24, o edital de leilão dos três terminais portuários que serão leiloados em 18 de dezembro.

Entre as áreas arrendadas estão o ITG02, no Porto de Itaguaí (RJ), o MCP03, no Porto de Santana (AP), e o MAC16, no Porto de Maceió (AL). O certame vai acontecer na B3, em São Paulo, e será transmitido pelo canal da Antaq no YouTube.

Conforme os estudos, o valor total a ser investido nessas três áreas chega a R$ 4,48 bilhões.

O MAC16 é destinado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos em geral, com previsão de investimentos de R$ 6,18 milhões ao longo dos cinco anos do contrato.

O MCP03 vai movimentar e armazenar granéis sólidos vegetais. O contrato, com prazo de 25 anos, prevê investimentos de R$ 88,89 milhões.

Por sua vez, o terminal com maior previsão de investimentos, R$ 3,53 bilhões, é o ITG02. A área é destinada à movimentação de granel sólido mineral e o prazo é de 35 anos.