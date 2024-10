Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto falou com jornalistas em Washington - Foto: Agência Brasil

Publicado 24/10/2024 16:18

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, frisou nesta quinta-feira, 24, que a autoridade monetária não trabalha apenas com o termômetro do que está precificado pelos agentes financeiros e que os preços de mercado "estão exagerados".

"Olhamos tudo, as reuniões do BC são baseadas em critérios técnicos", afirmou a jornalistas em Washington, em coletiva conjunta com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o G20

Campos Neto reiterou que a autarquia está focada na convergência da inflação para a meta e que o BC fará o que for preciso para atingir o seu alvo.