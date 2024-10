Para se manter no Pé-de-Meia, o estudante deve ter frequência mínima de 80%. Caso a frequência diminua em algum mês, o aluno não receberá o benefício referente a esse período - Divulgação

Publicado 24/10/2024 19:02

O pagamento da parcela de outubro do benefício Pé-de-Meia começa na próxima segunda-feira, 28 de outubro, e segue até 4 de novembro. A remuneração será realizada de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante. Confira o calendário:



MÊS DE NASCIMENTO: RECEBEM EM: Janeiro e fevereiro 28/10

Março e abril 29/10

Maio e junho 30/10

Julho e agosto 31/10

Setembro e outubro 01/11

Novembro e dezembro 04/11



Para participar do Pé-de-Meia - programa destinado a estudantes do Ensino Médio e EJA - o aluno deve ser integrante de uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter renda por pessoa de até meio salário mínimo. Para se manter no Pé-de-Meia, o estudante deve ter frequência mínima de 80%. Caso a frequência diminua em algum mês, o aluno não receberá o benefício referente a esse período.





Informações

O estudante poderá consultar informações escolares, regras do programa e status de pagamentos (rejeitados ou aprovados) por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação. Informações relativas ao pagamento do benefício podem ser consultadas no aplicativo CAIXA Tem.