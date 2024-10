Destaque positivo foi o faturamento com venda de imóveis, que deu um salto de 94% - Divulgação/Multiplan

A Multiplan - dona de uma rede com 20 shopping centers - teve lucro líquido de R$ 279,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, alta de 6,1% ante o mesmo período do ano passado, conforme balanço publicado nesta quinta-feira, 24.

O crescimento do lucro da Multiplan está relacionado à ampliação das receitas de locação de espaços aos lojistas, estacionamento e, principalmente, das vendas de imóveis.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 401,1 milhões, crescimento de 2,6% na mesma base de comparação anual. A margem Ebitda foi a 73,6%, baixa de 2,8 pontos porcentuais.

O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) chegou a R$ 303,4 milhões, recuo de 2,8%, enquanto a margem FFO atingiu 55,7%, corte de 5,3 pontos porcentuais.

A receita líquida totalizou R$ 545,1 milhões, alta de 6,5%. A receita com locação de espaços nos shoppings cresceu 1,9%, para R$ 401,5 milhões, ajudada pelo efeito do IGP-DI nos contratos de aluguel, além de faturamento com mídia e porcentual das vendas.

A receita de estacionamentos aumentou 8,9%, chegando a R$ 79,9 milhões, refletindo ajustes de tarifas e incentivos ao pagamento pelo aplicativo Multi.

O destaque positivo foi o faturamento com venda de imóveis, que deu um salto de 94%, para R$ 55,5 milhões. Isso se deve às vendas e ao avanço das obras do empreendimento Golden Lake, em Porto Alegre, e à venda de um terreno em Maceió.

Na contramão, a receita de serviços teve baixa de 26,7%, para 35,7 milhões, influenciada por uma base de comparação mais forte, já que no ano anterior teve ganhos não recorrentes.

O balanço também foi ajudado pelo resultado financeiro (soma de receitas e despesas com juros), que teve melhora. O resultado gerou uma despesa líquida de R$ 72,8 milhões, montante 15,7% menor do que um ano antes. Já a linha de imposto de renda cresceu 114%, para R$ 48,7 milhões.