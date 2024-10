Quadrilhas usam o SMS para enviar links maliciosos e roubar dados dos usuários - Freepik

Quadrilhas usam o SMS para enviar links maliciosos e roubar dados dos usuáriosFreepik

Publicado 31/10/2024 13:46

O mês de novembro traz a aguardada Black Friday, uma das datas mais importantes do varejo, marcada por promoções que atraem milhões de consumidores em busca de preços reduzidos e ofertas exclusivas. Contudo, além das oportunidades de compra, há também o aumento nas tentativas de fraude. O SMS, um canal amplamente utilizado para comunicação com consumidores, tornou-se a porta de entrada para golpes. Quadrilhas exploram essa via para enviar links falsos com ofertas tentadoras que, ao serem acessados, instalam vírus ou redirecionam o usuário a páginas fraudulentas que capturam dados e senhas pessoais.

Entre as táticas usadas, destacam-se golpes como o recente “SMS dos Correios” e falsos descontos em produtos populares, que miram consumidores ansiosos por aproveitar os preços baixos, visando a extrair informações sensíveis ou realizar transações fraudulentas. Diferente do e-mail, que conta com sistemas de anti-spam para filtrar mensagens maliciosas, o SMS é um meio mais aberto e vulnerável.

“A proteção oferecida por serviços anti-spam nos e-mails ajuda a bloquear a maioria das mensagens fraudulentas, mas o SMS ainda é um terreno fértil para golpistas, pois muitos usuários não têm a mesma cautela com mensagens de texto, acreditando que são mais seguras,” explica Alessandro Fontes, cofundador do Site Confiável, plataforma gratuita que auxilia consumidores na verificação da confiabilidade de sites.

Os usuários costumam confiar nas mensagens SMS devido à crença de que apenas grandes empresas têm acesso aos envios por meio de "shortcodes" — números curtos utilizados para enviar mensagens em massa. No entanto, esse acesso está agora ao alcance de criminosos, que utilizam essas ferramentas para enganar as vítimas. O uso de shortcodes por golpistas tornou-se mais comum, facilitando a propagação de fraudes.

O termo "phishing" refere-se a técnicas de fraude em que os golpistas se passam por entidades confiáveis para obter dados sensíveis. No caso dos golpes via SMS, os criminosos frequentemente utilizam links maliciosos para instalar vírus ou redirecionar os usuários para sites falsos. Para isso, confira como se proteger:

1- Não abra qualquer link recebido por SMS. O governo ou entidades não condicionarão nenhum benefício a uma ação realizada por meio de um link enviado por SMS.

2- Em caso de dúvida sobre o acesso à sua conta bancária ou sobre a recepção de algum benefício, entre em contato diretamente com as instituições pelos canais oficiais.

3- Utilize plataformas de verificação de links, como www.siteconfiavel.com.br , que ajudam a verificar links suspeitos gratuitamente.

4- Atenção com URLs homográficas: esses são links que parecem levar a sites reais, mas são manipulados para parecerem oficiais e podem ser difíceis de identificar a olho nu. Se tiver dúvidas, evite clicar em qualquer link suspeito.

5- Além de não clicar em links, jamais compartilhe informações recebidas por SMS, como códigos de segurança ou senhas. Isso pode facilitar a invasão de suas redes sociais ou contas bancárias.

"Em um ambiente digital cada vez mais vulnerável, é fundamental que os usuários estejam cientes dos riscos associados aos SMS fraudulentos. Os criminosos estão cada vez mais sofisticados e adaptando suas táticas para explorar a confiança das pessoas. Mantenha-se informado e sempre verifique a autenticidade das mensagens recebidas para proteger suas informações pessoais e financeiras", alerta o especialista.