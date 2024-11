Feirão Serasa Limpa Nome vai até o dia 29 nas agências dos Correios - Reprodução / Seresa Experian

Publicado 05/11/2024 11:44

Até o dia 29, quem está endividado pode negociar suas dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome, que acontece em mais de 10 mil agências dos Correios do país e oferece descontos de até 99% nas dívidas. O Rio de Janeiro é o terceiro estado mais endividado do País, com 54,67% de sua população endividada (atrás apenas do Distrito Federal e Amapá). O valor médio da dívida por inadimplente é de R$ 5.366,09. Pela primeira vez, o consumidor poderá juntar todas as suas dívidas num boleto único para poder efetuar o pagamento.

No Rio de Janeiro, são mais de 60 milhões de ofertas de negociação de dívidas disponíveis para os inadimplentes dispostos a liquidarem suas dívidas (um total de 60.092.349). Deste número, quase 25 milhões de ofertas de negociação são para a cidade do Rio (24.479.752). No estado, quase 15 milhões são de negociações de dívidas de até R$ 100 (um total de 14.709.390) e mais de 12 milhões destas ofertas são com descontos a partir de 90% (12.600.264).

As dívidas se dividem principalmente entre bancos e cartões de crédito (26,56%); Contas básicas — água, luz e gás — (36,75%) e instituições financeiras (16,65%). O público endividado é composto por 51,8% mulheres e 48,2% homens, especialmente nas faixas etárias: entre 26 e 40 anos (30%), entre 41 e 60 anos (35,5%), e acima de 60 anos (25%). Os endividados até 25 anos representam 9,5%.

A inadimplência atinge mais de 72,6 milhões de brasileiros. O Estado registrou um total de 7.386.431 inadimplentes em setembro, com um número total de 27.215.794 dívidas que, acumuladas, somam o montante de R$ 39.636.282.858,57 devidos.