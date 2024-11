Naves do Conhecimento marcarão presença na ExpoFavela 2024 - SMCT/Divulgação

Naves do Conhecimento marcarão presença na ExpoFavela 2024SMCT/Divulgação

Publicado 05/11/2024 11:29

As Naves do Conhecimento, da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, estarão presentes no evento ExpoFavela 2024, que acontecerá entre sexta-feira, 8, domingo, 10, na Cidade das Artes. O principal objetivo é mostrar ao público como as Naves podem ajudar na construção de empreendimentos sólidos e bem-sucedidos, evidenciando o potencial transformador do empreendedorismo nas favelas.

Além dos visitantes poderem conhecer os cursos e oficinas disponibilizados gratuitamente nas unidades, o estande da SMCT oferecerá ao público uma série de ativações projetadas para demonstrar o impacto das Naves do Conhecimento e atrair novos usuários. Um dos destaques será a exposição virtual "Favela é Potência", com uso de óculos de realidade virtual, que permitirá ao visitante explorar a Galeria do Conhecimento. Dividida em ambientes que representam as unidades de Nova Brasília, Pavuna, Triagem e Vila Aliança, localizadas dentro de comunidades, essa galeria contará com uma seleção de 10 fotografias em cada espaço, produzidas por alunos e instrutores das Naves, que capturaram a essência do empreendedorismo nas favelas — tema central do evento.

Além da realidade virtual, o público também poderá conhecer impressoras 3D e os objetos produzidos com essa tecnologia. Um ebook gratuito sobre empreendedorismo e a atuação das Naves do Conhecimento também será disponibilizado aos visitantes, proporcionando acesso a conteúdos relevantes para quem busca empreender com sucesso. Como destaque adicional, um robô e drones estarão em exposição, complementando a experiência tecnológica no estande da SMCT.

Serviço: ExpoFavela RJ 2024

Data: 08, 09 e 10 de novembro

Local: Cidade das Artes