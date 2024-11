Spoleto é uma das marcas do Grupo Trigo - Alexandre Woloch/Divulgação

Publicado 06/11/2024 11:46

Após uma pesquisa interna, foi verificado que mais de 45% dos franqueados do Grupo Trigo – holding que controla as marcas Spoleto, China in Box, Gendai, Koni, ASA Açaí, além das marcas próprias Pizzaria Spoleto e Gurumê – possuem mais de uma franquia. A principal justificativa para o número expressivo foi o desejo de expandir, seguido pela vontade de aplicar os ganhos da franquia existente em mais um negócio. Diante desse cenário, a empresa criou uma escola de formação para os seus franqueados, voltado para os que possuem multinegócios. Essa é uma novidade que será apresentada na Expo Franchising ABF Rio 2024 pela primeira vez como um dos diferenciais oferecidos pelo Grupo Trigo aos donos de restaurantes.

“Ao constatar esse cenário conseguimos mapear as ambições e desafios dos nossos franqueados. A partir disso, nasceu a primeira turma da escola de multifranqueados – iniciativa que busca capacitar e dar suporte aos empresários que visam gerir múltiplas unidades de sucesso. A Escola Multitrigo chegou para integrar ainda mais uma série de benefícios que a franqueadora já oferece aos franqueados”, explica Tom Moreira Leite, presidente do Grupo Trigo e da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Foram 33 franqueados selecionados do Grupo Trigo de todo o país para participarem da primeira turma, através de encontros presenciais e online, para receberem aulas que incluem temas estratégicos, como: Cultura de liderança de alta performance; Relacionamento franqueador e franqueado; Atração de talentos e engajamento do time; Sugestões de modelos de planos de carreiras; Gestão do tempo e produtividade; Gestão Financeira e do Negócio; Ações de Marketing local e como engajar o time; Gestão de Redes Sociais e oportunidades de vendas; Estratégias no Delivery para aquisição de novos clientes; Experiência e encantamento do cliente, e Liderando com diversidade e Cultura Gastronômica.

De acordo com uma pesquisa realizada pela ABF em agosto de 2024, os multifranqueados estão presentes em 87% das redes de franquia, 4% a mais que em 2022. Além disso, de 2022 para 2024 cresceu de 19,5% para 21,6% a participação média de multifranqueados nas redes. No mesmo período, também aumenta de 52% para 61% a presença de Multifranqueados Multimarcas nas redes de franquias.