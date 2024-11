Diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão - Linkedin/Reprodução

Publicado 06/11/2024 16:34

O diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, explicou nesta quarta-feira, 6, que as exportações apresentaram em outubro uma performance similar em valor na comparação com o mesmo mês de 2023, mas dessa vez auxiliadas pelo volume vendido, já que os preços caíram 6,7%. Já o volume embarcado cresceu 6,6% no mês retrasado.

Os números de petróleo e minério de ferro ajudam a explicar essa dinâmica. O valor exportado de petróleo caiu 10,8% no mês, com queda de 24,3% nos preços, mas aumento de 17,8% no volume vendido. No minério, o valor exportado recuou 18,7% em outubro, com preços 22,6% menores mas volume vendido 5% maior.

Já no caso do milho e da soja, os valores exportados caíram em outubro influenciados tanto pelos preços como pelo volume vendido. Na soja, a queda foi de 31,3%, enquanto no milho a receita exportada recuou 32,8%. Como a China é uma grande compradora de produtos como petróleo e minério, as exportações para o país caíram 22,8% no mês retrasado. Dentro os principais parceiros comerciais essa foi a única retração, já que em outubro as exportações cresceram para Mercosul (15,9%), Estados Unidos (5,8%) e União Europeia (9,4%).

No ano, as exportações crescem apenas 0,5%, carregadas por uma alta de 4,3% no volume embarcado e influenciadas negativamente por um recuo de 3,6% nos preços. Mesmo assim, o valor exportado, de US$ 284,5 bilhões é recorde, em razão dessa "ajuda" do volume vendido para fora, lembrou Brandão.