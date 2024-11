Aplicativo do Nubank - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 08/11/2024 11:16 | Atualizado 08/11/2024 13:45

Na madrugada desta quinta-feira (7), usuários relataram nas redes sociais que uma falha no sistema do Nubank teria permitido o saque de dinheiro na função crédito, mesmo sem limite disponível. Já na manhã desta sexta-feira (8), diversos clientes sinalizaram a cobrança de valores referentes a faturas anteriores que já haviam sido pagas.

No X (antigo Twitter), circulam várias supostas imagens de pessoas realizando saques em caixas 24 horas. Outras apontam a presença de diversas viaturas nesses pontos durante a madrugada para "conter o prejuízo". Ainda segundo relatos, não foi cobrada a taxa habitual para retirar o dinheiro. O assunto ficou entre os tópicos mais comentados na rede social.

Relatos de que o Nubank apresentou falhas no sistema que permitiu que dinheiro fosse sacado na função credito mesmo que nao houvesse limite disponivel.

Os prejuizos podem ser gigantescos e diversas viaturas estão em dezenas de pontos de caixa 24h tentando conter os danos#nubank pic.twitter.com/Ckrgfg6dUO — Diante dos Olhos (@DianteDosOlhos) November 8, 2024

Diversos clientes também relatam cobranças de valores pagos anteriormente. Um dos internautas apontou que o banco "resolveu ressuscitar uma compra de abril".

07 da manhã e eu já estou estressado. Simplesmente o Nubank resolveu ressuscitar uma compra de abril, reportei a compra e eles ainda dizem que não podem fazer nada? Eu não vou pagar @nubank pic.twitter.com/v9i3WEtktQ — Ricardo Junior (@ricardo_jr69) November 8, 2024

Outro usuário relacionou as duas situações. "Pessoal sacou o dinheiro de vocês e tão tentando aplicar golpe agora?", escreve.

Aí @nubank vocês tão lisos?



Pessoal sacou o dinheiro de vocês e tão tentando aplicar golpe agora?

Cobrando uma fatura de Setembro como se fosse uma compra nova.

Feio isso aí em roxinho. Descontando 2x e comendo o limite do cliente. A compra ficou escondida ainda. pic.twitter.com/j0ZItrBtVL — Mario Verde (@Luig1Laranjeira) November 8, 2024

A dupla cobrança também foi acompanhada de uma notificação sobre a compra, informa uma cliente.

Aconteceu comigo também — INTER (@VamooVamoInter_) November 8, 2024

Devido aos inúmeros relatos e problemas, o Nubank aparece entre os assuntos mais comentados no X nesta sexta-feira pela manhã.

Em nota enviada ao jornal O DIA, o Nubank se pronunciou sobre os acontecimentos.

"O Nubank informa que o serviço de saque via débito já foi normalizado e que estamos trabalhando para o restabelecimento do saque via cartão de crédito o quanto antes", escreve.

Além disso, sobre as cobranças relatadas pelos usuários, o banco afirma que "não comenta casos específicos".

"O Nubank não comenta casos específicos para preservar o sigilo bancário e esclarece que qualquer questão é solucionada diretamente com os clientes. Reiteramos que possuímos canais de comunicação disponíveis aos nossos clientes para esclarecimentos necessários."