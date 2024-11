Apesar da redução no valor do frete, projeção para os próximos meses indica alta - Divulgação

Publicado 11/11/2024 11:50

O preço médio do frete por quilômetro rodado registrou queda de 0,62% em outubro, fechando o mês a R$ 6,40, após ter atingido R$ 6,44 em setembro. É o que aponta o Índice de Frete Edenred Repom (IFR). O motivo do recuo, o primeiro registrado desde maio, deve-se às diferentes dinâmicas entre os diversos setores tais como do agronegócio e industrial.

Segundo Vinícios Fernandes, Diretor da Edenred Repom, o aquecimento da atividade industrial e do setor de bens de consumo continua a influenciar os custos de transporte. "Apesar dessa queda pontual em outubro, é importante observar que o preço do frete se manteve em patamares próximos ao longo do ano, com uma leve tendência de alta entre maio e setembro. Há também a expectativa de aumento no preço do dólar, que deve se manter até o encerramento de 2024, e na taxa Selic — esta deve ficar acima do projetado no início de 2024 —, fatores que podem contribuir com a tendência de alta no preço do frete neste fim de ano ", explica.

Ainda segundo o executivo, o preço do diesel comum encerrou outubro à média de R$ 6,11, registrando leve alta de 0,16% na comparação com o encerramento do mês anterior. O mesmo aumento também foi registrado para o tipo S-10, que fechou o período a R$ 6,18 no mesmo período, segundo dados do IPTL (Índice de Preços Edenred Ticket Log)

"A combinação desses fatores, incluindo o desempenho do mercado de combustíveis e a perspectiva de estabilidade nas condições econômicas, têm ajudado a manter os custos operacionais das transportadoras em níveis estáveis", completa Vinícios Fernandes.

O IFR é um índice do preço médio do frete e sua composição, levantado com base nas 8 milhões de transações anuais de frete e vale-pedágio administradas pela Edenred Repom. A Edenred Repom, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, há 30 anos é especializada na gestão e pagamento de despesas para o mercado de transporte rodoviário de carga, líder no segmento de pagamento de frete e vale-pedágio com 8 milhões de transações anuais e mais de 1 milhão de caminhoneiros atendidos em todo o Brasil.