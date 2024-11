Site voltado para a comunidade LGBTQIA+ oferece informações turísticas sobre o Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 11/11/2024 13:28

O Rio de Janeiro ganha uma plataforma totalmente dedicada ao turismo LGBTQIA+, oferecendo uma experiência digital exclusiva para a comunidade e visitantes. O site Rio Simpatiza com Você centraliza informações para garantir uma vivência segura, acolhedora e acessível da cidade. Inspirado por tendências globais de turismo inclusivo, a plataforma destaca a cidade como um destino de referência, reunindo eventos, espaços acolhedores e roteiros personalizados em um só lugar, facilitando o acesso da comunidade e turistas a experiências autênticas. O MetrôRio e o Museu de Arte do Rio de Janeiro já receberam o selo de empresa amigável.

No lançamento, o Rio Simpatiza com Você apresenta entrevistas com personalidades como a atriz e cantora Mart’nália, que compartilham suas vivências e revela seus locais favoritos no Rio de Janeiro. Essas histórias inspiradoras inauguram uma coluna contínua, garantindo que os usuários sempre encontrem novas perspectivas e olhares autênticos sobre a cidade.Uma agenda interativa e atualizada em tempo real com eventos culturais, festas, festivais e atividades LGBTQIA+, permitindo que moradores e turistas acompanhem as melhores atrações da cidade de maneira prática e acessível.Há também um diretório segmentado de mais de 200 bares, restaurantes, hotéis e espaços culturais LGBTQIA+ amigáveis, todos verificados e selecionados para garantir ambientes acolhedores e seguros. O site apresenta ainda sugestões de roteiros e dicas para aproveitar o melhor do Rio, com foco em pontos de interesse da comunidade e informações relevantes para uma viagem inesquecível.Uma seção dedicada que centraliza orientações práticas, dicas de prevenção e informações essenciais sobre os direitos LGBTQIA+ no Rio de Janeiro, simplificando o acesso a informações fundamentais para a segurança da comunidade.