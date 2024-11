Novos mascotes foram pensados para atender a critérios de maior diversidade social - Divulgação / Caixa Econômica Federal

Publicado 13/11/2024 12:54

A Caixa Econômica Federal vai retomar os "poupançudos", mascotes lançados pelo banco em 2006 para estimular a criação de cadernetas de poupança, especialmente entre crianças. A volta da campanha acontece em um contexto de menor utilização do produto, que ainda é a maior fonte de financiamento para o crédito imobiliário do banco.

A retomada dos mascotes toma como base uma pesquisa feita pelo banco junto ao público, em especial crianças e adolescentes.

A "nova geração" foi pensada para atender a critérios de maior diversidade social.

A Caixa deixou de usar os mascotes no começo da década passada.

Na campanha, mostrada pelo banco a jornalistas nesta quarta-feira, o foco será não apenas estimular os depósitos em poupança, mas a educação financeira de crianças e adolescentes.

São objetivos que se relacionam com a estratégia do banco público de aumentar o relacionamento com os clientes.

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirmou que ao discutir a mudança e o rejuvenescimento da marca, o banco percebeu que a primeira geração dos poupançudos foi "um grande acerto".