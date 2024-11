Serasa aponta que 177 micro e pequenas empresas solicitaram recuperação judicial em outubro - Reprodução / Seresa Experian

Serasa aponta que 177 micro e pequenas empresas solicitaram recuperação judicial em outubroReprodução / Seresa Experian

Publicado 20/11/2024 16:53

Em outubro, os pedidos de Recuperação Judicial registraram alta de 37,7% em comparação com o mesmo mês de 2023. Esse índice representa 223 solicitações, a terceira maior de 2024. Os dados, que são do Indicador de Falências e Recuperação Judicial da Serasa Experian, mostram ainda que as micro e pequenas lideraram as requisições, com 177 pedidos, em seguida estavam os médios negócios (38) e os grandes (8).

“A alta das taxas de juros eleva o custo do crédito e dificulta o pagamento das dívidas pelas empresas. Além disso, a inadimplência dos consumidores impacta negativamente o fluxo de caixa das companhias, já que a inflação reduz o poder de compra, diminuindo as vendas e afetando a saúde financeira dos negócios”, comenta o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.



Ainda segundo o Indicador de Recuperação Judicial e Falências, a visão por setores mostrou que Serviços registrou a maioria das requisições (83) e a Indústria a que menos demandou (35).

Pedidos de falências cresceram 50,8% em um ano



Ainda segundo o economista Luiz Rabi, “os pedidos de falências ocorrem como última tentativa de os credores evitarem um prejuízo maior e receberem da empresa devedora um valor proporcional ao crédito concedido”. Esses requerimentos saltaram de 61 em outubro do ano passado para 92 no mesmo mês de 2024, representando um crescimento de 50,8%.



Entre os pedidos de falência, as micro e pequenas empresas se destacaram com 55 casos, seguidas pelas “médias” (20) e “grandes” (17). As companhias do setor de Serviço foram as principais demandantes, com 39 casos, enquanto Comércio apareceu com 28, Indústria com 24 e Primário com um caso.