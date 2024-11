Para se candidatar, não há exigência de experiência anterior - Pixabay

Publicado 20/11/2024 09:17

O McDonald’s está oferecendo 54 novas oportunidades de trabalho em restaurantes da rede em Niterói e São Gonçalo, região metropolitana do Rio. As oportunidades são para o cargo de Atendente.

Para se candidatar, não há exigência de experiência anterior, pois a rede oferece um programa de capacitação que contempla todas as posições de trabalho no restaurante. Para as vagas, é preciso ter mais de 18 anos e ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio.

As vagas são para a Região Oceânica (São Francisco e Itaipu) nos turnos de 16h as 00h, 18h às 2h e 23h às 7h. Zona sul (Gavião Peixoto e Paulo Gustavo) das 15h às 23h e 16h às 00h. Centro e Alameda para trabalhar das 15h às 23h, 16h às 00h, 18h às 2h e 23h às 7h. E Alcantara, com vagas para o turno das 14h às 22h. Para concorrer às vagas, os interessados devem se apresentar no dia 21/11, das 6h às 15h, na unidade do Terminal Rodoviário de Niterói, no Centro (Rua Visconde do Rio Branco, 300).

Quem preferir, pode fazer contato através dos emails: trn@mcdnit.com.br, ipu@mcdnit.com.br, sfr@mcdnit.com.br, ala@mcdnit.com.br, mce@mcdnit.com.br, ica@mcdnit.com.br, bay@mcdnit.com.br, pal@mcdnit.com.br, sit@mcdnit.com.br, psh@mcdnit.com.br

Além do salário, também há benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, alimentação no restaurante, entre outros.