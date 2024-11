Oportunidade é para o cargo de 'Agente Stone', que atuará como Consultor Comercial Externo - Divulgação

Oportunidade é para o cargo de 'Agente Stone', que atuará como Consultor Comercial ExternoDivulgação

Publicado 20/11/2024 08:54

A Stone, principal parceira do empreendedor brasileiro em tecnologia e serviços financeiros, anuncia 17 vagas de emprego para o cargo de "Agente Stone", que atuará como Consultor Comercial Externo, no estado do Rio de Janeiro. Os interessados devem se candidatar pela internet

As oportunidades são para atuar nas regiões de Bangu, Ilha do Governador, Angra dos Reis, Barra da Tijuca, Madureira, Niterói, Nova Friburgo, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Gonçalo, Saquarema, Méier, São Cristóvão e Volta Redonda.



O profissional terá uma rotina presencial e externa, de segunda à sexta-feira, e acesso a benefícios como Plano de Saúde e Odontológico, acesso ao Hospital Digital, com equipe médica multidisciplinar disponível 24/7, vale-refeição, vale alimentação, vale transporte ou auxilio combustível, gympass, convênio SESC, auxílio creche, seguro de vida, benefício educação e salário fixo e variável, e possibilidade de bônus trimestral.