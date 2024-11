Primeira parcela do 13º deve ser paga até o dia 30 - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 24/11/2024 05:00

Com o fim do ano, muitos trabalhadores do Rio de Janeiro vão recebendo a primeira parcela do 13º salário. O pagamento da primeira parcela ajuda a movimentar a economia do Estado, além de aquecer as vendas de lojistas e ser um alívio para os demais trabalhadores.



A criação do 13º, proposta em 1959 pelo deputado Aarão Steinbruch, seria aprovada pelo Senado em 27 de junho de 1962 e sancionada pelo presidente João Goulart em 13 de julho. Pelas regras vigentes, a primeira parcela do 13º deve ser paga até 30 de novembro, enquanto a segunda não deve passar do dia 20 de dezembro.



De acordo com um levantamento divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, no último dia 31, o estado tinha 3,87 milhões de trabalhadores formais. Considerando que a unidade federativa tem 16,05 milhões de habitantes, isso significa dizer que cerca de 24% dos fluminenses irão receber o 13º.



E como isso afeta a economia? O DIA ouviu o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio), Aldo Gonçalves, que explicou a importância deste tipo de pagamento.



"O pagamento do 13º salário é um dos motores que impulsionam o comércio no final do ano, pois aumenta o poder de compra dos consumidores, gerando um ciclo positivo para os lojistas", explica.



Gonçalves complementa com os principais itens que possuem aumento na procura e reforça que o direito do 13º é fundamental para o setor:



"O aumento do consumo reflete no faturamento das empresas, especialmente nos segmentos de vestuário, eletrônicos, eletrodomésticos e brinquedos, que tradicionalmente têm grande procura neste período. O 13º salário é crucial para o setor varejista, principalmente no Rio de Janeiro, onde o comércio é uma das principais atividades econômicas".



Proximidade com a Black Friday



O presidente do SindilojasRio também comentou a proximidade do recebimento do 13º com a Black Friday, que acontece no dia 29.



"A proximidade do 13º salário com a Black Friday cria uma dinâmica interessante no consumo. Muitos consumidores antecipam parte de suas compras de Natal durante as promoções da Black Friday, aproveitando descontos vantajosos. Para os lojistas, isso exige estratégias bem planejadas, como oferecer promoções que não canibalizem as vendas de Natal, mas complementem o ciclo de consumo. Essa combinação pode elevar o fluxo de clientes e maximizar os resultados no final do ano", avalia.



ICMS



Já com relação à arrecadação de impostos, a Secretaria Estadual da Fazenda informou que os Impostos sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços (ICMS) devem ser pagos até o dia 10 do mês seguinte à operação.

Se formos considerar que a maioria das compras é feita a partir de dezembro, esse recolhimento maior do ICMS aconteceria em janeiro. E os números de arrecadação divulgados pela Fazenda comprovam isso.