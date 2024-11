O déficit de outubro foi o maior para o mês desde 2019 - AFP

Publicado 25/11/2024 09:39

O Brasil teve déficit de US$ 5,880 bilhões (R$ 34,1 bi) na conta corrente em outubro, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 25. O resultado ficou melhor do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava rombo de US$ 6,20 bilhões. Todas as estimativas eram negativas, de US$ 8,0 bilhões a US$ 4,90 bilhões.

O déficit de outubro foi o maior para o mês desde 2019, quando as transações correntes tiveram saldo negativo de US$ 9,179 bilhões. Em outubro de 2023, o resultado das transações correntes foi negativo em US$ 427 milhões.

A balança comercial teve superávit de US$ 3,441 bilhões, segundo a metodologia do BC. A conta de serviços teve déficit de US$ 3,893 bilhões, enquanto a conta de renda primária ficou negativa em US$ 5,757 bilhões. A conta financeira teve déficit de US$ 7,635 bilhões.

O déficit da conta corrente soma US$ 43,575 bilhões em 2024, até outubro, e US$ 49,165 bilhões em 12 meses - o equivalente a 2,23% do Produto Interno Bruto (PIB). Esta relação é a maior desde fevereiro (2,27%).

O BC espera um déficit de US$ 51 bilhões na conta corrente este ano, equivalente a 2,3% do PIB, conforme o mais recente Relatório Trimestral de Inflação (RTI). A projeção para 2025 é de um déficit de US$ 60 bilhões, ou 2,7% do PIB.

Lucros e dividendos

Segundo o BC, a rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 3,791 bilhões no mês passado. Em outubro de 2023, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 3,189 bilhões.

As despesas com juros externos somaram US$ 2,018 bilhões em outubro, contra US$ 1,463 bilhões em igual mês de 2023.

O saldo da rubrica de lucros e dividendos é negativo em US$ 38,102 bilhões no acumulado de janeiro a outubro. As despesas com juros somam US$ 23,595 bilhões no mesmo período.

Viagens internacionais

A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 737 milhões em outubro, informou o Banco Central. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em outubro de 2023, o déficit nessa conta foi de US$ 679 milhões.

Os brasileiros gastaram US$ 1,333 bilhão no exterior em outubro. Os gastos dos estrangeiros com viagens ao Brasil ficou em US$ 596 milhões.

A conta de viagens internacionais tem déficit de US$ 6,366 bilhões no acumulado do ano até outubro. No mesmo período de 2023, o déficit nessa conta foi de US$ 6,637 bilhões.

Dívida externa

O Banco Central estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 370,553 bilhões em outubro, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados pela instituição nesta segunda-feira. A dívida externa era de US$ 376,304 bilhões em setembro, segundo a estimativa.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 270,014 bilhões em outubro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 100,539 bilhões.