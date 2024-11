Presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 25/11/2024 11:09

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou na manhã desta segunda-feira, 25, ao Palácio do Planalto para reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e demais integrantes da Junta de Execução Orçamentária (JEO). É nesse encontro que o presidente deve conhecer a minuta elaborada pela equipe econômica com o pacote de cortes de gastos, conforme as sinalizações do próprio Haddad, que disse que as medidas podem ser anunciadas até terça-feira, 26.

Também estarão no encontro os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, além do secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães - a titular da Pasta, Simone Tebet, cumpre agenda em São Paulo nesta segunda-feira.

As medidas do pacote incluem o acordo com o Ministério da Defesa, que deve render uma economia anual em torno de R$ 2 bilhões, e uma mudança na correção do salário mínimo.