Lojistas apostam em aumento das vendasFoto Divulgação

Publicado 25/11/2024 13:51

Os empresários do comércio da Região Metropolitana do Rio estão confiantes com o cenário atual para negócios, segundo sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), feita com 484 entrevistados, entre os dias 04 e 06 de novembro.

De acordo com a pesquisa, o índice subiu de 95,4 pontos, em outubro, para 100,2, em novembro. O subitem “negócio” apresentou a maior alta, passando de 91,2 para 100,4 pontos. Os subitens “demanda” (96,8 para 99,2) e “emprego” (98,2 para 100,9) também apresentaram elevação.

Já o índice geral teve ligeira queda em relação à pesquisa anterior. Em outubro estava em 121,2 pontos e, agora, em novembro caiu para 120,1. A situação futura também caiu na comparação com a sondagem anterior, passando de 138,4 para 133,4 pontos.