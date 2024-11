Cerca de 80% dos entrevistados afirmaram que escolhem os itens da ceia de Natal com base no preço - Reprodução

Cerca de 80% dos entrevistados afirmaram que escolhem os itens da ceia de Natal com base no preçoReprodução

Publicado 25/11/2024 11:42

Com a chegada do fim de ano, as famílias começam a se preparar para as tradicionais celebrações do mês de dezembro e as compras para a ceia ganham destaque especial nesse cenário de festas. Pesquisa da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), realizada com 416 consumidores da cidade do Rio, em diversos pontos da cidade, mostra como será o comportamento dos cariocas nos supermercados. Sobre os gastos previstos, 27,6% consideram que as compras devem ultrapassar os R$ 500 reais. Já para 26,2%, os gastos não devem passar de R$ 350 reais. Outros dois grupos de compras, ambos com o mesmo percentual (23,1%), afirmaram poder gastar valores de até R$ 250 reais e R$ 450 reais, respectivamente.

O levantamento também questionou os entrevistados sobre os itens que não podem faltar na ceia. Os cinco primeiros escolhidos pelos cariocas foram: peru e chester (79,6%), rabanadas (76%), panetones (72%), bacalhau (45,2%) e cerveja (38,2%). Segundo os cariocas, o que mais pesa na hora de escolher o prato principal da ceia de fim de ano (peru, chester e bacalhau) é o preço mais em conta (67,1%), a tradição do peru (16,6%) e a força do bacalhau (16,3%).

O estudo também revela que 82,3% dos pesquisados afirmaram que costumam fazer substituições de itens de maior valor por produtos similares. Os produtos apontados pelos consumidores como os mais trocados são: peru por chester (48,8%), chester por frango inteiro (36,5%), vinho por cerveja (32,9%) e bacalhau por merluza ou similares (31%).

Quando questionados se preferem realizar as compras da ceia em um só supermercado, 69,7% responderam que sim. Outros 30,3% disseram ir a mais de um supermercado para a ocasião. Por outro lado, 84,6% confirmaram aproveitar ofertas de encarte, aplicativos e clube de ofertas das redes para economizar. Questionados sobre a bebida preferida para celebrar as festas de fim de ano, 52,4% responderam que será a cerveja.

A pesquisa também confirma uma tradição dos brasileiros, deixar as compras para última hora. Para 32,9%, a ida ao supermercado para compras da ceia só vai ocorrer uma semana antes. Outros, 23,6%, vão fazer compras com duas semanas de antecedência. Mas 23,3% só devem ir ao mercado dias antes.