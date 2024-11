Pesquisa aponta aumento do uso de vale-alimentação e vale-refeição - Reprodução

Publicado 26/11/2024 13:19

Dados dos Índices de Consumo em Supermercados (ICS) e os Índices de Consumo em Restaurantes (ICR), calculados pela Alelo em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) apontam que, em agosto, houve alta na quantidade e no valor transicionados em supermercados e restaurantes feitos via cartão benefícios (vale-alimentação e vale-refeição).



Em relação às transações em supermercados, entre setembro e outubro de 2024, houve um aumento de 2% no número de transações e elevação de 2,5% no valor transacionado, sendo os gastos 0,5% maiores. Na comparação com o mesmo período de 2023, os resultados dos índices de outubro indicam um crescimento expressivo de 15% no número de transações, com gastos 23,2% superiores, justificado também pelo aumento do valor médio por transação, que registrou 7,1% em outubro de 2024 (em comparação com o mesmo mês do ano anterior).



Índice de Consumo em Supermercados (ICS)



Entre setembro e outubro de 2024, os supermercados registraram aumento de 2,0% no número de transações, além de uma elevação de 2,5% no valor transacionado. O valor médio por transação também variou positivamente (+0,5%).

Já em comparação ao mesmo período de 2023, os resultados dos índices em outubro indicaram um crescimento expressivo de 15,0% no número de transações, em paralelo ao aumento de 23,2% no valor transacionado em supermercados. O valor médio por transação também exibiu uma variação bastante positiva no período (+7,1%).

Comparando-se o desempenho no acumulado de 2024 (até outubro) e o resultado no mesmo período de 2023, as transações em supermercados cresceram 12,3%, em volume, e 19,5%, em valor (ou faturamento). O valor médio por transação, por sua vez, apresentou um incremento de 6,4% na comparação entre os dois períodos temporais.

Considerando os resultados acumulados nos últimos 12 meses e o desempenho no período precedente, os supermercados exibiram um aumento de 12,6% nas transações efetivadas. Em termos de valor (isto é, faturamento), a expansão observada foi de 19,8%, enquanto o valor médio por transação o segmento cresceu 6,3%.

De acordo com o IPCA/IBGE, os preços da alimentação no domicílio registraram inflação de 1,2% em outubro. Em relação ao mesmo mês de 2023 (últimos 12 meses), o subgrupo acumula um aumento médio de 7,3% nos preços.

A alta também se deu no foodservice, com cálculos da FIPE + Alelo registrando, em outubro de 2024, aumento de 2,2% no número de transações efetivadas, em comparação com setembro, com alta também no valor transacionado de 4,2%. A média gasta por transação foi 2% maior em relação ao mês anterior.





Índice de Consumo em Restaurantes (ICR)



Na comparação com setembro, os restaurantes registraram um incremento de 2,2% no número de transações efetuadas em outubro de 2024*. Em paralelo, o valor transacionado nesses estabelecimentos também avançou de forma relevante (+4,2%), enquanto o valor médio por transação foi 2,0% maior em relação ao do mês precedente.

Ao se comparar o desempenho em outubro de 2023 e o mesmo período de 2024, foi identificado um crescimento de 11,8% no número de transações efetivadas no segmento, além de uma alta expressiva de 22,9% no valor das vendas. Esse resultado se deveu, em boa medida, ao incremento de 9,9% no valor médio por transação.

Com referência ao balanço parcial de 2024 (até outubro), os restaurantes registraram uma elevação de 3,7% no número de transações, além de uma alta de 13,3% no valor transacionado. O valor médio por transação cresceu 9,3%.

Finalmente, no acumulado nos últimos 12 meses**, os restaurantes sustentaram um avanço de 2,7% no número de transações efetivadas, contrastando com o aumento bem superior de 12,1% no valor transacionado (faturamento). A diferença entre os resultados é explicada pelo comportamento do valor médio por transação, que foi 9,1% maior.

Segundo o IPCA/IBGE, os itens de alimentação fora de domicílio (que incluem refeições em restaurantes) apresentaram inflação de 0,7% em outubro. Em 12 meses, os preços do subgrupo avançaram, em média, 5,0%.