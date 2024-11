Para Alckmin, a rigorosidade na questão fiscal permitirá custo de capital mais barato no país - Arquivo / Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 26/11/2024 18:59

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, disse há pouco que nesta semana haverá "boa notícia" com as medidas de redução de despesas "de curto e médio prazo" que serão anunciadas pelo governo.

"Teremos boa notícia nesta semana com medidas de redução de despesas de curto e médio prazo para cumprirmos o arcabouço fiscal. Vamos perseguir o déficit zero para depois perseguir superávit, isso faz cair os juros e a economia crescer mais forte", afirmou Alckmin no 99ª edição do Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC).

Para o vice-presidente, é preciso ter rigor na questão fiscal, o que permitirá um custo de capital mais barato no País. O ministro também destacou que o Brasil deve crescer entre 3,3% e 3,4% neste ano e ressaltou a expectativa de lançamento próximo do novo título de renda fixa, a Letra de Crédito de Desenvolvimento (LCD).

Alckmin chegou ao evento após reunião no Palácio do Planalto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e executivos da GWM Brasil, montadora que instalará uma nova fábrica no Brasil, no interior de São Paulo, fato que foi comemorado pelo chefe do Mdic.