Grupo OLX dá dicas para vendedores e compradores sobre como evitar os golpes na Black FridayReprodução

Publicado 28/11/2024 11:42

Levantamento realizado pelo grupo OLX revela que os fluminenses tiveram prejuízo de R$ 648 mil com fraudes em compras on-line na Black Friday de 2023. Os principais problemas foram falso pagamento (63%), invasão de conta (25%) e anúncio falso (12%). Celulares e smartphones foram os itens com maior incidência de fraude (41%), seguidos por videogames (32%) e computadores e acessórios (8%). Em todo o País, estima-se que a perda dos brasileiros em golpes digitais nesse mesmo período tenha sido de R$ 8,1 milhões.



Para se proteger do campeão entre os golpes mais aplicados, conhecido como golpe do falso pagamento, especialistas da área de Segurança da OLX recomendam que os usuários só entreguem o produto após conferirem, em sua conta bancária, carteira digital ou plataforma, que o valor foi depositado. Outra dica é manter as conversas de negociação pelos chats e canais de comunicação das plataformas e evitar negociar em aplicativos de mensagens.

Também é importante checar com atenção o domínio dos e-mails (@nomedaempresa) de comunicados supostamente enviados pelas empresas e conferir o status da compra no site ou aplicativo oficiais. Ao realizar compras em lojas pouco conhecidas, vale pesquisar se o lugar existe de fato e verificar a sua reputação na internet.