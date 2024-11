Mesmo com um grande volume de compras, 80% da operações do período devem ser entregues até segunda-feira, 2 - Paulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 28/11/2024 19:30

O Mercado Pago registrou um aumento de 43% das compras parceladas via cartão de crédito próprio no início desta semana e pré-Black Friday. O crescimento contabiliza as compras da modalidade feitas de segunda a quarta-feira deste semana, frente ao mesmo período de 2023.

Segundo a vice-presidente de marketing do Mercado Pago para a America Latina, Pethra Ferraz, o alto volume está associado à ampliação de incentivos, como o parcelamento em até 24 vezes sem juros em compras acima de R$ 1.500 no cartão Mercado Pago, e também o aumento do tíquete médio.

"Notamos que as pessoas têm pesquisado mais e por mais tempo os produtos com tíquete médio maior e, em especial, da categoria de eletroeletrônicos. Assim, na semana da Black Friday e com os incentivos, há uma efetivação dessa compra", diz Ferraz.

Mesmo com um grande volume de compras antes da data promocional, o diretor sênior de Operações Logísticas do Mercado Livre, Luiz Vergueiro, acredita que 80% da operações do período devem ser entregues até segunda-feira, 2.

Com o aumento no número de colaboradores e da frota, Vergueiro ressalta que a "rapidez" é para cumprir com o mesmo tempo de entrega realizado pela empresa em dias fora da Black Friday.

"Já entregamos mais rápido que a média do mercado, então nossa meta é apenas manter o serviço, mesmo em um período de maior demanda", diz.