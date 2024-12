Milhas aéreas ajudam a minimizar gastos com férias e podem ser acumuladas com gastos do dia a dia - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 02/12/2024 05:00

Rio - Com a aproximação do fim de ano, muitos brasileiros já começam a planejar as viagens de férias. Entretanto, custos como passagens costumam pesar no orçamento de quem deseja aproveitar o período. Mas os gastos para se divertir podem ser minimizados se o consumidor adquirir sua passagem através de milhas aéreas, dizem especialistas em turismo. Mas, como acumulá-las e trocá-las por viagens? Fontes ouvidas por O DIA explicam.

Segundo Rodrigo Góes, conhecido como "Mago das Milhas", o programa de milhas é uma estratégia de fidelização criada pelas companhias aéreas para oferecer benefícios exclusivos aos seus clientes.

"É como, por exemplo, aquele restaurante que você frequenta e, após comer dez vezes, ganha uma refeição gratuita ao completar um cartão de carimbos. No caso das milhas, isso é feito de forma automatizada pelas empresas", explica.

Rodrigo Góes, especialista em milhas, conhecido como 'Mago das Milhas' Divulgação

Góes frisa que atualmente há diversas formas de acumular milhas, já que o conceito é o consumidor ganhar bonificações pelas atividades realizadas dentro do programa de fidelidade.

"No início, as milhas eram acumuladas apenas ao voar. Mas, atualmente, existem várias parcerias que ampliaram as possibilidades de acúmulo. É possível ganhar milhas ao usar o cartão de crédito, principalmente os cartões vinculados às companhias aéreas, conhecidos como ‘co-branded’; fazendo compras bonificadas, em que você acumula milhas ao adquirir itens como roupas, alimentos, material de construção, eletrônicos, eletrodomésticos e ração para pets; ao solicitar transporte por aplicativos; ao se hospedar em hotéis; alugar carros; ou aproveitar parcerias entre empresas e programas de fidelidade. Com isso, é possível transformar os gastos do dia a dia em uma verdadeira fábrica de milhas", diz.

Já o agente de viagens e fundador da Barão Milhas, Felipe Araújo, ressalta que, além do acúmulo de milhagem, os programas de fidelidade também oferecem uma série de vantagens, como benefícios exclusivos ao voar, incluindo bagagem extra, assentos mais confortáveis e prioridade no check-in e no embarque, compra de milhas com descontos promocionais e resgate de milhas para passagens aéreas, hospedagens, aluguel de carros e outros serviços.

"Os programas de milhas aéreas são ferramentas poderosas para economizar em viagens e desfrutar de benefícios exclusivos, mas exigem conhecimento para serem utilizados de forma eficiente. Sem as informações corretas, há o risco de perder dinheiro ou aproveitar as milhas de maneira pouco vantajosa. Ao entender como funcionam, identificar as melhores estratégias de acúmulo e resgate, e conhecer os principais programas disponíveis, você estará preparado para tirar o máximo proveito das milhas e transformar sua experiência de consumo e viagem", aconselha.

Felipe Araujo é fundador da Barão Milhas, especialista em milhas aéreas e agente de viagens @victormourafoto

Além de passagens aéreas, muitos programas de milhas permitem que os consumidores troquem seus pontos por produtos, serviços ou experiências, como eletrônicos, eletrodomésticos, vale-compras e muito mais. No entanto, para verificar se essa troca é vantajosa, é fundamental fazer um cálculo simples.

"Para avaliar se essa troca vale a pena, é preciso entender quanto o item custa em dinheiro e quanto valem aquelas milhas. Ou seja, é necessário avaliar se o produto ou serviço custa mais ou menos em dinheiro do que se fosse adquirido com milhas. Esse raciocínio vale não apenas para produtos físicos, mas também para passagens aéreas e qualquer outro item", diz Góes.

"Por exemplo, imagine uma bicicleta que custa o valor de 30 mil milhas para trocar, mas que, em dinheiro, está à venda por R$ 300. Para calcular se vale a pena, é preciso saber o valor das milhas no mercado, a depender do programa de fidelidade. Supondo uma média de R$ 20 por milheiro – lote de mil milhas –, 30 mil milhas seriam equivalentes a R$ 600. Assim, nesse caso, seria mais vantajoso vender as milhas e comprar a bicicleta em dinheiro. Por outro lado, se essa mesma bicicleta custasse R$ 1 mil o cenário mudaria, pois usar as milhas, equivalentes a R$ 600, seria uma escolha melhor, já que o valor ficaria abaixo do preço em dinheiro", conclui.

Para não esquecer: principais formas de acumular milhas

1. Viajando com companhias aéreas: ao comprar uma passagem aérea em reais, o cliente acumula milhas, desde que esteja cadastrado no programa de fidelidade da companhia aérea. No entanto, o acúmulo por passagens costuma ser relativamente baixo, tornando essa opção menos atrativa para quem busca acumular grandes volumes de milhas.



2. Cartões de crédito: diversos bancos oferecem programas de fidelidade próprios, que convertem os gastos do dia a dia em pontos. Esses pontos podem ser transferidos para programas de milhas, especialmente durante promoções, quando é possível obter até 130% de bônus, dependendo da companhia aérea. Além disso, existem cartões co-branded (parceria entre instituições financeiras e companhias aéreas) que acumulam milhas diretamente no programa da companhia, sem necessidade de transferências



3. Assinatura de clubes de milhas: os consumidores podem assinar clubes de milhas, nos quais pagam uma mensalidade ou anuidade para receber milhas regularmente em sua conta de fidelidade, além de benefícios adicionais, como bônus em promoções e acesso a ofertas exclusivas.



4. Compras com parceiros comerciais (compra bonificada): é possível acumular milhas ao comprar produtos e serviços de parceiros comerciais das companhias aéreas. Por exemplo, ao adquirir uma cama, um ar-condicionado, itens de beleza ou roupas, o consumidor pode acumular milhas diretamente na sua conta de fidelidade, aumentando seu saldo de forma prática.



5. Compra direta de milhas: dentro dos programas de fidelidade das companhias aéreas, também é possível comprar milhas. Muitas vezes, essas compras são oferecidas com descontos ou promoções exclusivas, o que pode ser uma forma eficiente de completar o saldo necessário para um resgate.

Os principais programas de milhas nacionais e internacionais disponíveis para o consumidor brasileiro

O primeiro programa de fidelidade criado foi o ‘AAdvantage’, da American Airlines, lançado em 1981. No Brasil, o mais antigo é o ‘Latam Fidelidade’, criado em 1993, seguido pela Smiles. Confira abaixo quais programas de fidelidade estão disponíveis para o consumidor brasileiro.

Nacionais

1. Latam Pass: permite acumular pontos ao voar com a Latam e suas parceiras, além de realizar compras em parceiros comerciais. Os pontos podem ser trocados por passagens aéreas, upgrades de classe, hospedagens, aluguel de carros e produtos no Shopping Latam Pass.

2. Smiles, programa de fidelidade da GOL: tem parcerias internacionais com Air France, KLM e American Airlines. Oferece acúmulo de milhas em voos, cartões de crédito associados e compras em parceiros, como adquirir créditos para corridas de Uber. As milhas podem ser usadas para passagens aéreas, produtos no Shopping Smiles, hospedagens e aluguel de carros.

3. Azul Fidelidade, programa da Azul Linhas Aéreas: com acúmulo de pontos ao voar com a Azul e parceiras, além de compras em parceiros comerciais. Os pontos podem ser trocados por passagens, pacotes de viagem, produtos e vale-compras.

4. Esfera, programa de fidelidade do Santander: que permite acumular pontos ao utilizar cartões de crédito do banco e realizar compras em parceiros. Os pontos podem ser transferidos para programas como Latam Pass, Smiles e TudoAzul, ou trocados por produtos e serviços.

5. Livelo: embora não seja exclusivo de companhias aéreas, a Livelo é um programa de recompensas que permite acumular pontos em compras e serviços diversos. Esses pontos podem ser transferidos para programas como Latam Pass, Smiles e TudoAzul, ampliando as opções de acúmulo e resgate.



Internacionais

1. TAP Miles&Go, programa da TAP Air Portugal: permite acumular milhagem voando com a TAP e companhias da Star Alliance. As milhas podem ser resgatadas por passagens aéreas, upgrades, estadias em hotéis e aluguel de carros.

2. AAdvantage, programa da American Airlines: acumula milhas em voos da American e de parceiros da Oneworld. Elas podem ser trocadas por passagens aéreas, upgrades, hospedagens e aluguel de carros.

3. ConnectMile, programa da Copa Airlines: permite acumular milhas voando com a Copa e outras companhias da Star Alliance. Oferece resgates para passagens, upgrades e outros benefícios.

4. LifeMiles, programa da Avianca: acumula milhas em voos com a Avianca e parceiros da Star Alliance. As milhas podem ser usadas para passagens, upgrades, hospedagens e aluguel de carros.

5. Iberia Plus, programa da Iberia: é possível acumular pontos voando com a Iberia e companhias da Oneworld. A pontuação pode ser trocada por passagens, upgrades, hospedagens e outros serviços.