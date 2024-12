Marinha divulgou vídeo mostrando militares durante treinamento e trabalho - Reprodução/Marinha

Publicado 01/12/2024 14:04 | Atualizado 01/12/2024 14:06

A Marinha divulgou um vídeo questionando se há "privilégios" no órgão, após entrar na mira do pacote de corte de gastos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



O governo apresentou o pacote na última semana. Uma das propostas é estabelecer uma idade mínima para a aposentadoria especial das Forças Armadas, além de acabar com outras regras classificadas pela equipe econômica como "privilégios".



Na peça publicitária, aparecem militares em treinamento, trabalhando em enchentes, estudando, mergulhando e encenando uma situação em que um navio afunda, enquanto outras pessoas fazem festa, aproveitam a praia, viajam e comemoram aniversário com a família.



O vídeo encerra com uma militar falando: "Privilégios? Vem para a Marinha!".