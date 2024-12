Setor de supermercados mantém o ritmo de expansão na geração de emprego - Daniel Castelo Branco

Publicado 02/12/2024 15:09

O setor supermercadista do Rio de Janeiro abriu 850 postos de trabalho formais em outubro, sendo este o saldo entre o número de contratações e o de demissões. Foi o sexto mês consecutivo de abertura de vagas. O desempenho ficou em linha com o observado em outubro de 2023, quando o setor registrou a abertura de 858 postos de trabalho. A Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) analisou os dados do Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho.



Em nível nacional, também foi observada abertura de vagas no setor em outubro pelo nono mês consecutivo (+9.383), o segundo melhor resultado do ano. Das 27 unidades da federação, 20 registraram saldo de contratações no período. Na comparação com os outros estados, o Rio de Janeiro ocupou a quinta posição no ranking nacional, que foi liderado por São Paulo (+2.230), e o segundo no regional de geração de empregos, à frente de Minas Gerais (+635) e Espírito Santo (+234).



No acumulado do ano, os supermercados do Estado geraram 3.059 empregos formais, sendo este o saldo entre o número de contratações e o de demissões. O desempenho neste ano foi superior ao observado no mesmo período de 2023, quando o setor registrou o fechamento de 478 postos de trabalho no Rio de Janeiro.



Na avaliação do presidente da Asserj, Fábio Queiróz, a chegada das festas de fim de ano acelera a abertura de vagas de emprego, inclusive de temporários, que podem ser efetivados.

“O setor supermercadista tem um papel importante no mercado de trabalho, sendo, em alguns casos, a porta do primeiro emprego formal. Quando o trabalhador tem sua carteira assinada, além de ser um orgulho para os trabalhadores, impulsiona a economia e possibilita a tomada de créditos. Até o momento, geramos mais de 3 mil empregos formais no Estado”, comemora o executivo.