Ceron classificou o Congresso como a arena adequada para a discussão sobre o pacote - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 03/12/2024 17:49

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta terça-feira, 3, acreditar que haverá uma "boa tramitação" do pacote fiscal do governo no Congresso, sendo positiva a sinalização sobre o calendário de votações. A expectativa do governo é de que as medidas sejam votadas nas próximas semanas, antes do encerramento do ano legislativo.

Ceron ainda classificou o Congresso como a arena adequada para a discussão sobre o pacote, onde também os parlamentares darão sugestões sobre as iniciativas com vista a garantir a sustentabilidade fiscal ao longo do tempo, buscando ainda o "quanto antes" a estabilização da trajetória da dívida pública. Ele havia sido questionado sobre as propostas alternativas para corte de despesas já apresentadas por parlamentares.

O secretário por fim comemorou o "momento econômico", após o resultado do PIB do terceiro trimestre, que registrou alta de 0,9% ante o segundo trimestre. "Esse resultado mostra uma atividade forte e consistente, crescimento bem espraiado, com formação bruta de capital fixo de forma significativa", afirmou.