Jucerja registrou em novembro a abertura de 5.886 novas empresas Divulgação

Publicado 04/12/2024 12:05

O Estado já conta com 70.324 empresas abertas em 2024, o maior número de todos os tempos. O número total de empresas registradas neste ano é 4.5% maior do que a antiga melhor marca, computada em 2021. O resultado foi alcançado após a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) registrar 5.886 novos negócios no mês de novembro. Esse foi o segundo melhor resultado de todos os meses de novembro nos 216 anos da Jucerja.

Se comparados os resultados do acumulado de janeiro a novembro deste ano com o mesmo período de 2023, os índices de crescimento de abertura de empresas no Estado é 5,4% maior. A Junta Comercial também registrou recorde de novas empresas em seis dos 11 meses de 2024: janeiro (5.528), abril (7.035), junho (6.597), julho (7.315), setembro (6.651) e outubro (6.755).

"O ano está sendo muito positivo para a economia do estado do Rio de Janeiro. A Jucerja vem registrando uma média de 6,3 mil empresas por mês, o que nos deixa com a certeza que vamos fechar 2024 com um recorde histórico de novos negócios. Quanto mais empresas abertas, maior o número de empregos disponíveis e maior a arrecadação de renda", afirma o presidente da Jucerja, Sergio Romay.

Das 5.886 empresas abertas em novembro, 5.394 se referem a constituições. Também estão computadas 401 aberturas de filiais e 91 inscrições de transferência. Entre os municípios que mais registraram novos negócios estão Rio de Janeiro, com 35.705, Niterói, com 4.832, Duque de Caxias, com 2.675, São Gonçalo, com 2.233, e Nova Iguaçu, com 2.014.