Botafogo Praia Shopping é um dos centros comerciais que vão presentear os clientes - Divulgação

Publicado 04/12/2024 13:26

Os shoppings administrados pela Ancar Ivanhoe no Rio de Janeiro estão com uma campanha especial de Natal. Nesta temporada, os clientes que cadastrarem notas fiscais de compras realizadas nos empreendimentos, com valores mínimos determinados, poderão levar para casa panettones exclusivos das marcas Casa Bauducco, Lugano e Lindt. A promoção está disponível no Botafogo Praia Shopping, Shopping Boulevard, Madureira Shopping, Shopping Nova América e Shopping Nova Iguaçu.



No Botafogo Praia Shopping, a temporada de Natal 2024 chega com ações especiais que combinam prêmios exclusivos, sorteios e momentos encantadores com o Papai Noel. Até o dia 24, a cada R$ 700 em compras, os clientes podem cadastrar suas notas fiscais pelo aplicativo do shopping e trocar por um Panettone Lindt Gotas de Chocolate de 400g (limitado a um por CPF) e ainda receber números da sorte para concorrer a 25 bicicletas elétricas Happy, da YIWU. Os brindes podem ser retirados no posto de trocas, localizado no terceiro piso, ao lado do Werner. Cada R$ 700 acumulados dão direito a mais um número da sorte, e o sorteio das bicicletas será realizado no dia 9 de janeiro, pela Loteria Federal.



Já no Shopping Boulevard, em Vila Isabel, o Natal tradicional está repleto de atrações para as crianças, que seguem encantadas com o cenário lúdico e convidativo. Além das atividades, nesta quinta-feira, 5, o empreendimento dá início a promoção compre e ganhe. A cada R$450 em notas fiscais, os clientes poderão trocar por um Chocottone Casa Bauducco. Para realizar a troca, a pessoa deve baixar o aplicativo do shopping, cadastrar as notas e validar no ponto de troca, localizado no segundo piso, próximo a loja Pernambucanas. A promoção é válida de quinta-feira até o dia 24, ou até esgotarem os estoques.



No Madureira Shopping, o Natal Mágico dos Biscoitos traz encanto e diversão para os clientes. A decoração interativa ganha vida com a participação de personagens natalinos, que estarão no shopping nos dias 7, 14 e 21, das 14h30 às 17h, em dois turnos. Os visitantes que doarem 1 kg de alimento não perecível terão a oportunidade de tirar fotos com os personagens. Além disso, até o dia 24, acontece a promoção Compre e Ganhe. Os clientes que acumularem R$ 300 em compras e cadastrarem suas notas fiscais no aplicativo do shopping poderão trocar por um Chocotone Casa Bauducco. O posto de troca estará localizado no segundo piso, ao lado da loja Cheirin Bão. A promoção é válida até esgotarem os estoques.



O Shopping Nova América vai presentear os clientes com panetones Gotas de Chocolate, de 400g, da Lugano. Inspirado no Natal Luz de Gramado, o Shopping Nova América trouxe para o Rio de Janeiro a essência mágica da celebração gaúcha, com o chocolate famoso da região.



Aproveitando as compras de Natal, para presentear toda a família, os clientes deverão reunir R$450,00 em notas fiscais, cadastrar no aplicativo do Shopping Nova América e validar no ponto de troca, no segundo piso, próximo a Renner. A promoção também vai até o dia 24 ou enquanto durarem os estoques.



No Shopping Nova Iguaçu, a promoção Compre e Ganhe, acontece entre esta quinta-feira, 5, e o dia 24 ou enquanto durarem os estoques. Os clientes que acumularem R$ 450 em compras realizadas dentro do período da promoção poderão cadastrar as notas fiscais no aplicativo do shopping e trocar por um Chocottone Casa Bauducco. O posto de troca estará localizado no segundo piso, próximo à loja Riachuelo.



Natal Sem Fome

Neste Natal, quem passar pelos shoppings da Ancar Ivanhoe até o dia 31 poderá contribuir com o combate à fome no Brasil com doações de alimentos não-perecíveis. Os 24 shoppings da rede em todo o Brasil são pontos de coleta oficiais da campanha Natal Sem Fome, da ONG Ação Cidadania, e possuem a meta de arrecadar 180 toneladas de alimentos, como forma de apoiar as cerca de 33 milhões de pessoas que hoje passam fome no país, de acordo com a pesquisa "Insegurança Alimentar no Brasil", realizada pela Rede Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional), publicada em 2023.



Além da arrecadação de alimentos não perecíveis, é possível realizar doações digitais, com a parceria com a Doare. O cliente poderá doar acessando o link nos sites e redes sociais dos shoppings ou através da leitura de QR Codes espalhados pelos shoppings.