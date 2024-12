Estudo analisou o desempenho do e-commerce na Black Friday - Reprodução

Estudo analisou o desempenho do e-commerce na Black FridayReprodução

Publicado 04/12/2024 12:14

A Magis5, hub que integra os principais marketplaces em operação no Brasil, realizou um levantamento para medir o desempenho do comércio eletrônico brasileiro durante a Black Friday 2024, realizada no último dia 29. O estudo abrangeu os pedidos transacionados via plataforma — um total de 428 mil, realizados por sellers em marketplaces, como Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza e Amazon.

A análise dos 428 mil pedidos oferece insights sobre o comportamento do consumidor e as tendências do setor. Neste ano, as vendas realizadas pelos vendedores de e-commerce marcaram um novo recorde, com um Gross Merchandise Value (GMV) que ultrapassou R$ 56 milhões durante a própria sexta-feira da Black Friday. Esse montante representa um crescimento de 59,5% em relação ao apurado no mesmo período em 2023.



Ao todo, foram 428.197 mil pedidos processados, ressalta o CEO da empresa, Claudio Dias. O levantamento apura também os itens que lideraram as vendas. Entre os destaques estão produtos de casa, móveis e decoração, seguido de acessório para veículos.

Black Friday em números

- Ticket médio: R$ 114,03;



- Produtos e categorias com mais vendas: os consumidores tiveram maior interesse em produtos de casa, móveis e decoração (22,6%), acessórios para veículos (13,9%) e ferramentas e construção (6,5%);



- Crescimento exponencial: as vendas cresceram 59,5% em relação ao ano anterior;



- Pix liderou com 38,7% das transações, seguido por cartão de crédito (26,5%) e dinheiro em conta (18,3%).



- Picos de maior movimento entre 10h e 14h, com estabilidade até o início da noite.