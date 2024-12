PPSA é a empresa pública que gere os contratos da União no polígono do Pré-Sal - Divulgação / PPSA

Publicado 05/12/2024 13:03

O superintendente de Comercialização da PPSA, Guilherme França, disse nesta quinta-feira, 5, que o primeiro leilão do gás natural da União, no pré-sal, está previsto para o quarto trimestre de 2025. A PPSA é a empresa pública que gere os contratos da União no polígono do Pré-Sal.

A estimativa, disse França, é de que a União disponha de até 1,3 milhão de metros cúbicos de gás natural para ofertar ao mercado até 2027.

A produção é relativa aos contratos de partilha de Búzios, Sapinhoá, Sépia e Atapu, além da participação da União com área não contratada nos acordos de individualização da produção de Tupi e Atapu.

A estimativa não considera o fator de rendimento das unidades de processamento de gás, o que significa que parcela desse gás será transformada em GLP e líquidos.

Segundo o executivo, a PPSA analisa, no momento, a contratação dos Sistemas Integrado de Escoamento (SIE) e Processamento (SIP), necessários para a realização do leilão.

Ele falou durante o Fórum Técnico PPSA, realizado hoje no Rio de Janeiro. "São contratos complexos e estamos avaliando, inclusive, a possibilidade de assinar o contrato e fazer uma cessão de direitos no processamento. O que for mais atrativo para a União", afirmou.