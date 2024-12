Senador Rogério Carvalho (PT-SE) - Reprodução

Publicado 05/12/2024 12:19

Brasília - O senador Rogério Carvalho (PT-SE) afirmou na manhã desta quinta-feira, 5, que os senadores votarão na próxima quarta-feira, 11, em plenário, o projeto de lei que regulamenta a reforma tributária, após a aprovação do texto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A declaração foi dada aos jornalistas depois da reunião do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com líderes partidários.

O relatório da tributária será divulgado à imprensa na próxima segunda-feira, 9, às 9 horas da manhã, de acordo com o senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator do projeto de lei.

Na quarta-feira, 4, ele afirmou que os próximos passos, além da revisão técnica do texto, serão de articulação com a Câmara.

Após apreciação pelos senadores, a matéria precisará voltar à análise dos deputados.

Braga disse ainda que avançou 98% do texto após a reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta semana.

Ele fará ainda revisões técnicas e jurídicas até a data de apresentação do relatório.