Compras de natal: planejamento é essencial para não se endividarPixabay

Publicado 15/12/2024 05:00

Rio - Natal chegando e muitas famílias já começam a se programar para a tradicional troca de presentes. Mas, um dilema que está na casa de muitos brasileiros é como presentear quem se ama sem estourar o orçamento. Segundo uma pesquisa do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio), que ouviu 350 comerciantes, é esperado um aumento de 4% nas vendas de Natal deste ano. Pensando em auxiliar o leitor, O DIA conversou com especialistas em finanças e consumidores, que dividiram dicas de como ir às compras sem precisar se endividar. Separamos também opções de presentes que cabem em todos os bolsos.

Com o hábito de trocar lembrancinhas com os familiares, a engenheira eletrônica Ellen Paixão revela que trocou as compras presenciais pela virtual para economizar tempo e dinheiro. "Antes, eu costumava tirar um único dia em dezembro para comprar as lembranças, normalmente no shopping. Mas comecei a ver as vantagens em economia de tempo e dinheiro nas compras virtuais. Principalmente em roupas femininas porque encontrei coleção mais antiga com bons descontos, às vezes de 70%", relata.

A engenheira eletrônica Ellen Paixão estabelece um teto de gastos para as compras de fim de ano Arquivo pessoal

A aposentada Rebecca Vasconcellos é outra que engrossa o coro das pessoas que mudaram a forma de comprar lembranças para parentes e amigos. "À medida que o Natal se aproxima, estou procurando ofertas on-line, comparando preços e aproveitando vantagens de sites que oferecem recompensas por fidelidade e descontos exclusivos. Planejar as compras com antecedência me ajuda a ficar menos ansiosa e, assim, evito fazer compras no impulso, muitas vezes pagando mais caro nos produtos", detalha.

A aposentada Rebecca Vasconcellos compara preços e aproveita descontos em compras online Arquivo pessoal

Dados da pesquisa "Business Messaging e o futuro da experiência do cliente no Brasil", realizada pela Gupshup com consumidores brasileiros, indicam que o comércio on-line tem reforçado a tendência de compra por impulso. Ao menos 30,7% dos entrevistados fazem compras totalmente não planejadas de R$ 50 pelo menos uma vez por mês, apontou o levantamento. "A jornada de compra mais fluída resulta em mais compras por impulso, uma vez que não existem obstáculos para concluí-la", explica o diretor de negócios na Gupshup, plataforma líder mundial em engajamento de IA conversacional, Bruno Montoro.

O diretor de negócios na Gupshup, Bruno Montoro, alerta que jornada de compra mais fluída resulta em mais compras por impulso Divulgação

A forma mais eficaz de evitar dor de cabeça com as compras de fim de ano está no planejamento, frisa Aline Soaper, educadora financeira e idealizadora do Instituto Soaper. "O final de ano traz o impulso de gastar mais com presentes, festas e até renovar utensílios domésticos. É o senso de renovação. Mas no mês seguinte teremos as contas para pagar, por isso o planejamento é essencial. Se deixar levar pelo impulso do momento pode trazer problemas que vão se arrastar por todo o ano", adverte.

Além disso, Soaper alerta sobre a importância de estabelecer um teto de gastos na compra desses presentes. "Não adianta você querer dar presente para todos sem ter dinheiro disponível para isso. Então, liste as pessoas mais importantes para presentear. Se você tem R$ 200 e quer presentear 20 pessoas, é preciso saber que o teto de gastos para cada uma delas será de R$ 10. Nessas horas, a criatividade precisa ser usada. É preciso adaptar o orçamento para cada realidade", diz.

Para a educadora financeira Aline Soaper é preciso fazer um planejamento antes de sair às compras Divulgação

Ellen Paixão segue à risca o conselho:

"Aqui em casa presenteamos nossos pais, irmãos, sobrinhos, afilhados e amigos mais próximos. Normalmente o presente das crianças é mais caro, pois brinquedos saem entre R$ 60 e R$ 120. Para os adultos mais próximos costumo buscar itens de até R$ 60. Para os pais, a meta é não passar muito dos R$ 80. Com esses valores é possível comprar itens de vestuário, maquiagem, cremes, sabonetes especiais, entre outros. Ah, farmácias costumam ser um ótimo lugar para comprar itens de beleza e perfume. Neste ano, comprei um perfume da Granado que na loja oficial custa R$ 79 e na farmácia saiu por R$ 56! Já roupas e bijuterias eu busco no site das lojas, na seção Outlet/Sale. Há descontos que valem muito a pena", ensina.

Opções de presentes para a família toda

Optar por presentes criativos pode ser uma saída para aqueles que não dispõem de um orçamento maior, além de ser uma possibilidade de reunir toda a família para uma atividade, ensina a neuropedagoga e educadora parental Maya Eigenmann.

"Existem esculturas de papel que são super legais que parecem origami, mas, na verdade, são esculturas que você corta as folhas, dobra e cola. É muito legal porque vira uma tarefa em família, já que é bem desafiador. O quebra-cabeça também vale a pena porque desenvolve várias habilidades, dá para fazer em família e depois vira um quadro, se você quiser, então, são múltiplas funções. A tinta de tecido é outra opção para as crianças colorirem roupas ao invés de usarem só o papel. Às vezes, a criança pinta no papel quando está na escola, em casa e em todo lugar, é sempre a mesma experiência. Mas é diferente quando ela ganha uma camiseta com um desenho de um personagem ou uma camiseta em branco para que ela consiga fazer o próprio desenho. É possível presentear a família toda. Assim, eles podem fazer juntos as camisetas", diz.

A educadora parental Maya Eigenmann defende que presentes criativos entretem não somente as crianças como toda a família Divulgação

Eigenmann ainda cita blocos de montagem como mais uma opção de presente. "Além disso, sou super fã de Lego. Sei que não é tão acessível, mas existem versões mais em conta desses blocos de construção, inclusive, existem vários modelos, com imã, de triângulo ou de madeira, por exemplo. Jogos de cartas como Uno, Dobble e jogos de tabuleiro como Ludo são bons presentes porque envolvem a família. É uma ótima ideia para a família poder brincar com a criança também", sugere.

Quem quiser inovar ao presentear um parente ou amigo também pode optar por dar livros, incentivando a leitura, que é um hábito essencial para o desenvolvimento do senso crítico. "Um livro é sempre um presente atemporal que transforma, inspira e conecta várias gerações", afirma a Daniele Cajueiro, diretora do Grupo Ediouro.

Para Daniele Cajueiro, diretora editorial do Grupo Ediouro, livro é um presente atemporal Divulgação

Lista de presentes

O DIA separou uma lista de presentes para todos os bolsos. Confira: fotogaleria separou uma lista de presentes para todos os bolsos. Confira:

Telerio

- Lavadora Top Load 15kg Midea Branca - De R$ 2.599,90 por R$ 2.099,90 ou em 15x de R$ 139,99 sem juros.

- Fogão 4 bocas mesa inox Consul Branco - De R$1.399,90 por R$ 1.199,90 ou em 15x de R$79,99 sem juros.

- Geladeira Brastemp 554L Frost Free - De R$ 6.999,90 por R$ 6.599,90 ou em 15x de R$ 439,99 sem juros.

- Smartphone 5G Motorola Moto G54 256 GB e RAM de 8 GB - Por R$ 1.249,90 ou em 15x de R4 83,32 sem juros.

- Smart TV TCL 50 polegadas 4K UHD - Por apenas R$ 2.499,90 em 15x de DE R$ 166,66 sem juros.

- Kit de cozinha Itatiaia Napoles 6 portas e 2 gavetas em MDF - Por R$ 949,90 ou em 15x de R$ 63,32 sem juros.

- Tablet Infantil Multi 64GB - De R$ 449,90 por R$ 399,90 ou 6x de R$ 66,65 sem juros.

- Air Fryer Itatiaia 4L - De R$ 229,90 por R$189,90 ou em 3x de R$ 63,30 sem juros.

*As ofertas são válidas até 20/12/2024.

Supermercados Mundial

Autocuidado

- Sabonete Granado Glicerina Mix C/6 Unids – R$ 24,98

- Sabonete Phebo Amarelo 90g C/8 Unids – R$ 29,98

- Colônia Phebo Vários Tipos 200ml – R$ 58,98

- Sabonete Kanitz Much Love Christmas Minicoração 160g – R$ 15,98

- Colônia 200ml + Hidratante 200g Meu Eu Vários Tipos – R$ 36,99

- Colônia Classic 200ml + Sabonete 250ml Kanitz Vários Tipos – R$ 36,99

- Colônia 200ml + Sabonete 250ml Kanitz Vários Tipos – R$ 36,99

Vinhos e cervejas especiais:

- Champagne francês Moët & Chandon 750ml - R$ 398,00

- Espumante brasileiro Chandon Brut 750ml – R$ 84,50

- Espumante brasileiro Salton Brut Ouro Branco/Rosé/Extra 750ml – R$ 49,50

- Espumante espanhol Freixenet C. Negro Brut/Rosé 750ml – R$ 79,90

- Prosecco italiano Cabert DOC Extra Dry 750ml – R$ 56,80

- Vinho tinto português Tapada dos Ganhões Reserva 750ml + Taça – R$ 84,90

- Vinho tinto argentino Catena 750ml – R$ 217,80

- Vinho tinto argentino La Linda 750ml – R$ 59,80

- Espumante brasileiro Garibaldi Moscatel Rosé 750ml – R$ 38,90

- Espumante brasileiro Garibaldi Brut/Rosé 750ml – R$ 28,90

- Vinho tinto francês Jacques Coeur 750ml – R$ 38,50

- Vinho tinto português Casal Mor Dão 750ml – R$ 31,80

- Taça Bohemia Gastro Vários Tipos – R$ 19,80

- Cerveja Hocus Pocus Vários Tipos 500ml – R$ 8,99

- Cerveja Praya Witbier 600ml – R$ 8,99

Chocolates e biscoitos finos

- Biscoito Importado Preferita Butter Cookies Lata 340g – R$ 22,98

- Biscoitos Importados Princesa Sortidos 400g – R$ 29,90

- Biscoito Importado Princesa Chocolate 200g – R$ 22,80

- Chocolate Importado Lindt Excellence Vários Tipos 100g – R$ 28,99

- Bombons Importados Lindt Lindor Ao Leite/Sortidos 75g – R$ 27,95

- Chocolate Importado Lindt Teddy Bear Ao Leite 100g – R$ 38,99

- Bombom Ferrero Rocher T8 100g – R$ 19,98

Para quem ama praia:

- Guarda-Sol Mor Fashion Várias Cores – R$ 47,90

- Churrasqueira Mor Araguaia – R$ 199,90

- Caixa Térmica Mor Várias Cores 26 L – R$ 69,90

- Cadeira de Alumínio Mor Reclinável 4 Posições – R$ 99,90

- Cadeira de Alumínio Mor Alta – R$ 79,90

*As ofertas são válidas até terça-feira, 17, e para clientes cadastrados no programa Meu Mundial.

Lojas Americanas

- Notebook Lenovo Ideapad 1I Celeron com Microsoft 365 Personal 128GB - R$1.799

Editora Nova Fronteira

O Amigão

- Bolsinha Infantil Mini Diva de R$39,99 por R$29,99



Alphabeto (loja OFF)

- Presentes a partir de R$19,95



Americanas

- Barbie Bailarina (diversas) por R$59,99;

- Boneco Marvel por R$50,99;

- Polly (diversas) por R$19,99;

- Brinquedo Conjunto Mini Guloseimas de R$64,99 por R$54,99;

- Conjunto de 6 taças de vidro por R$59,99.



Casa & Vídeo

- Caixa de som de R$399,90 por R$349,90;

- Air Fryer Mondial Grand Family de R$449,90 por R$399,90;

- Chocottone Bauducco (400g) de R$26,99 por R$22,99;

- Panettone Alpino (450g) de R$49,99 por R$29,99.





West Shopping



Sapatella

- Nas compras acima de R$199,00, o cliente compra um par de óculos da marca Fuel por R$49,90 (diversos modelos);

- Rasteirinhas (diversos modelos) por R$69,90.



Natura

- Kit Todo Dia (body splash, sabonetes e hidratante) de R$164,70 por R$131,76;

- Kit Homem (desodorante, shampoo e colônia) de R$273,68 por R$194,19;

- Kit de sabonete líquido esfoliante e sabonete em barra de R$64,80 por R$44,90;

- Mini kit com hidratante, body splash e gloss de R$84,70 por R$67,76.



Riachuelo



- Blusa de malha ou regata (diversas cores) - 1 por R$49,90, 2 por R$29,90 (cada);

- Kit La Rive com perfume e desodorante de R$149,90 por R$129,90;

- Kit hidratante e body splash de R$71,80 por R$59,90;

- Presentes a partir de R$39,90.



Pernambucanas

Blusa – 1ª peça por R$29,99 ou R$39,99, a 2ª peça sai por R$19,99 (cada).