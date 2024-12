Negociações das dívidas podem ser feitas diretamente com o Procon Carioca - Divulgação

Publicado 14/12/2024 11:52

Rio - O Procon Carioca vai realizar a partir da próxima segunda-feira, 16, um mutirão de negociação de dívidas. Até o dia 17 de janeiro de 2025, o consumidor poderá negociar com instituições financeiras, empresas de telefonia, concessionárias de serviço público (água, energia elétrica e gás) empresas de varejo, comércio eletrônico entre outros setores."O objetivo principal é combater o superendividamento e oferecer aos cariocas um recomeço financeiro. É um passo importante para a estabilidade econômica de muitas famílias que poderão encontrar condições mais favoráveis e vantajosas que permitam iniciar o ano de 2025 com as finanças equilibradas”, explica Renata Ruback, diretora-executiva do Procon Carioca.As negociações das dívidas podem ser feitas diretamente com o Procon Carioca, seja pelo portal consumidor.gov.br e pelos seus canais de atendimento.Para participar, basta apresentar o documento pessoal, os contratos das dívidas ou qualquer documento que comprove o débito, como faturas, comprovantes de pagamento de compras ou contratação de serviços, entre outros.