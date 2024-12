Edifício-sede do Banco Central - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Edifício-sede do Banco CentralMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 10/12/2024 12:30

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira, 10, as indicações dos três nomeados para as novas diretorias do Banco Central após quase 2h30 de sabatina. Foram confirmadas as nomeações de Nilton David para a Diretoria de Política Monetária; de Izabela Correa para a Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta; e de Gilneu Vivan para a Diretoria de Regulação.

O colegiado também aprovou um requerimento de urgência para a análise das nomeações no plenário do Senado, que confirmará os novos diretores. Só após esta votação é que o processo será concluído.

Nilton David, indicado para substituir o futuro presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, recebeu 22 votos favoráveis e cinco contrários.

Izabela Correa, que deve ocupar a vaga de Carolina de Assis Barros, recebeu 24 votos a favor e três contrários.

Gilneu Vivan, que deve assumir a função de Otávio Damaso, foi aprovado por 23 votos favoráveis e quatro contrários.