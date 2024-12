Firjan afirma que alta da Selic cria mais um obstáculo para a indústria - Freepik

Publicado 12/12/2024 12:26

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) considera que o recente aumento da taxa básica de juros, de 11,25% para 12,25% ao ano, é excessivo e representa mais um obstáculo para a atividade da indústria nacional. No entanto, a entidade reconhece que o patamar elevado da Selic reflete, em grande parte, o cenário atual de desconfiança com relação à trajetória da dívida pública.

Nesse contexto, a Firjan destaca que o equilíbrio das contas públicas é o primeiro passo para tornar o Brasil mais competitivo. Estudo divulgado nesta quarta-feira pela federação revela que o país ocupa a 46ª posição em ranking de competitividade com 66 nações. Na comparação com os últimos dez anos, o Brasil tornou-se ainda menos competitivo.

A Firjan pontua que, enquanto o grave problema da sustentabilidade das contas públicas não for resolvido, o país não terá espaço no orçamento para investir em bases essenciais para o aumento da produtividade e, assim, perpetuará um cenário de baixo crescimento, inflação elevada e juros altos.