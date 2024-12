Se aprovada pela agência regulatória, redução do preço do gás natural entrará em vigor no dia 1º de janeiro - Internet/Reprodução

Publicado 18/12/2024 11:26

A Naturgy, distribuidora de gás natural, firmou com a Petrobras novo aditivo para reduzir ainda mais o custo do gás natural no Rio de Janeiro. Os novos aditivos estão sendo apreciados pela Agência Reguladora (Agenersa) e, caso aprovados, entram em vigor em 1 de janeiro de 2025, com vigência de dois anos.

“A Naturgy buscou entendimento com a Petrobras para reduzir pela segunda vez este ano o preço do gás natural. Com o acordo, o Estado do Rio mais uma vez é pioneiro e se firma como o primeiro a conquistar o segundo aditivo com um preço menor para a molécula. Com isso, ganha a população fluminense”, explica Kátia Repsold, country manager da Naturgy no Brasil.

Este é o segundo acordo negociado entre as empresas este ano. Conforme a nova regra, acima de 60% da quantidade contratada até 90% o valor da molécula fica em 11% do Brent. Já entre 90% e 115%, o valor cai para 10% do Brent. No primeiro, firmado em junho, houve uma redução do valor da molécula que ultrapassar 60% da quantidade contratada até o limite de 105% da mesma.

Entre os mercados beneficiados está o GNV. O Rio de Janeiro é líder no setor, com 1,7 milhão de veículos leves adaptados e 700 postos. Os novos preços poderão ser repassados ao cliente final pela distribuidora e pelos postos, estimulando ainda mais o consumo do combustível.

“As negociações com a Naturgy comprovam que o portfólio de venda de gás natural da Petrobras está, a cada dia, mais competitivo e flexível, permitindo a adequação às necessidades dos clientes e assegurando competitividade para a população e indústria", afirma o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Maurício Tolmasquim.

A Petrobras prevê investimentos de aproximadamente US$ 8 bilhões na ampliação das ofertas nacionais com a construção de novas infraestruturas, em projetos próprios e em parceria, que poderão agregar mais de 30 MMm³/dia de gás natural nacional ao mercado ao longo dos próximos anos. Além disso, a companhia prevê U$ 7,9 bilhões na exploração de novas fronteiras, que permitirão a reposição das nossas reservas de óleo e gás natural, de modo a garantir a perenidade e sustentabilidade de um mercado de gás natural com potencial de crescimento.