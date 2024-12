Primeira parcela do benefício foi depositada em junho - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 19/12/2024 13:58

O governo do Estado do Rio deposita, nesta sexta-feira (20), por meio da Secretaria de Fazenda, a segunda parcela do 13º salário do funcionalismo. O valor aproximado da folha de pagamento é de R$ 950 milhões, total a ser pago a 450 mil servidores ativos, inativos e pensionistas.

"Estamos encerrando mais um ano depositando os salários do funcionalismo em dia e honrando o compromisso assumido com os nossos servidores. Seguiremos trabalhando na manutenção de uma gestão efetiva e responsável dos recursos públicos para proporcionar melhores condições aos servidores do estado", ressaltou o governador Cláudio Castro.

A primeira parte do abono natalino foi depositada de forma antecipada, no dia 28 de junho. Essa segunda parcela vem com os descontos previstos em lei, como Imposto de Renda e contribuição previdenciária.