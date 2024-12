Nível de Utilização da Capacidade Instalada caiu 0,5 ponto percentual em dezembro, para 81,1% - Arquivo/Agência Brasil

Publicado 26/12/2024 11:25

Após recuar em setembro, outubro e novembro, o Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 1,0 ponto na passagem de novembro para dezembro e encerrou o ano com 99,6 pontos, informou nesta quinta-feira (26), a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumulou queda de 0,3 ponto na média móvel trimestral, o terceiro recuo consecutivo nesta métrica.



Houve, nesta leitura, recuo de 1,0 ponto no Índice de Situação Atual (ISA), mas avanço de 3,1 pontos no Índice de Expectativas.

"Os indicadores sobre a situação atual, incluindo o Nuci, apresentam piora disseminada e sugerem um ritmo mais fraco do setor no encerramento do ano. Por outro lado, as expectativas estão melhores, porém concentradas nos segmentos relacionados às categorias de bens de consumo", comentou o economista do Ibre/FGV Stéfano Pacini.



Ele ainda destaca que, em relação ao cenário macroeconômico, o ciclo de alta da taxa de juros com o intuito de segurar pressões de custos tende a conter a atividade econômica, e passa a ser um "desafio" para o setor em 2025.



O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) caiu 0,5 ponto percentual em dezembro, para 81,1%, o menor nível desde fevereiro de 2024 (80,8%).