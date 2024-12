Levantamento ouviu 250 comerciantes - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 27/12/2024 10:04

Rio - O comerciante carioca está esperançoso com a festa da virada do ano e espera aumento de 3% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio). O levantamento ouviu 250 comerciantes.



De acordo com os lojistas, a virada do ano em Copacabana é um dos principais eventos do Rio e também uma boa oportunidade para o comércio, com a venda de produtos do vestuário e acessórios, tênis, lembranças da cidade, entre outros produtos para tornar a passagem do ano algo memorável.

"As estimativas são baseadas no aumento do fluxo de turistas no Rio de Janeiro, que vem batendo recorde, e de acordo com dados da Prefeitura pode ultrapassar dois milhões de pessoas para curtir os festejos na Praia de Copacabana", disse Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e SindilojasRio.



Segundo Gonçalves, a pesquisa apontou um cenário melhor do que no ano passado porque o otimismo dos lojistas é maior este ano.



"Todo final de ano é movimentado, principalmente na Zona Sul e Zona Oeste da cidade. Apesar dos problemas, a orla atrai turistas de todos os lugares. Ao lado das atrações para a festa de encerramento do ano, bares, hotéis e restaurantes são muito beneficiados com o fluxo de consumidores. Nesse momento é hora do comerciante ampliar as vendas, aproveitando os interesses da demanda e os estoques do Natal", afirmou

"Vale considerar para isso as redes sociais, as informações derivadas da IA e as oportunidades com promoções", ressaltou.