Publicado 07/01/2025 12:30

A balança comercial fluminense fechou 2024 com superávit de US$ 16,9 bilhões. No ano, a corrente comercial fluminense (soma das importações e exportações) atingiu US$ 72,3 bilhões, sendo US$ 44,6 bilhões em exportações e US$ 27,7 bilhões em importações. Os dados são do Comex Stat, sistema para consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro, do Ministério da Economia.

"O superávit que a balança comercial fluminense tem apresentado mês a mês significa mais recursos entrando no Estado, aquecendo a economia e gerando mais renda para a população. Consequentemente, a tendência é de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), indicador que serve para medir a atividade econômica, acompanhando o resultado positivo da balança comercial do Estado", explicou o governador Cláudio Castro.

No ano passado, o Rio de Janeiro respondeu por 13,56% das exportações nacionais e 10,56% das importações nacionais. Com o resultado, o estado manteve o 2º lugar no ranking das exportações nacionais e a 3ª posição nas importações do país.

"O principal produto exportado pelo Estado foi o petróleo, que respondeu por 79% das exportações e movimentou US$ 35,3 bilhões no ano passado. Outro setor importante foi o siderúrgico, que exportou US$ 2,1 bilhões em 2024", detalhou a secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi.