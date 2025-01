Apenas cinco estados apresentaram resultados positivos na base de comparação anual no varejo - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 13/01/2025 09:18

As vendas do comércio brasileiro recuaram 3,5% em dezembro de 2024 ante novembro, segundo o Índice do Varejo Stone (IVS). Em relação a dezembro de 2023, houve uma retração de 1,7%.

No segmento físico, as vendas registraram queda de 4,2% na comparação mensal, enquanto no comércio digital houve uma alta 3,4%.

Já no desempenho anual, as vendas do segmento físico tiveram retração de 2,1%, ao passo que o canal digital registrou avanço de 7,7%.

O pesquisador econômico e cientista de dados da Stone, Matheus Calvelli, estima que o comércio vendeu 2,3% a menos do que o esperado para a semana do Natal, o que explica parte da queda de dezembro.

"O resultado, contudo, não foi suficiente para reverter os ganhos de 2024, que teve alta acumulada de 0,6% ante 2023", diz Calvelli.

Na análise por segmento, todos reportaram queda na comparação com novembro: Vestuário e Calçados (-7%), Móveis e Eletrodomésticos (-6,4%), Artigos de Uso Pessoal e Doméstico (-4,5%) e Livros, Jornais, Revistas e Papelaria (-3,7%), Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo (-3,3%), Artigos Farmacêuticos (-2,3%), Combustíveis e Lubrificantes e Material de Construção (-1,8%).

Enquanto isso, no acumulado de 2024, o destaque foi o segmento de Combustíveis e Lubrificantes, que teve o melhor desempenho, com alta de 3,1%, seguido pelo setor de Artigos Farmacêuticos (2,5%).

Já no recorte regional, apenas cinco estados apresentaram resultados positivos na base de comparação anual, liderados por Roraima, com alta de 3,9%, seguido por Sergipe (3,5%), Rondônia (2,2%), Pará (1%) e Goiás (0,9%).