Prefeitura do Rio iniciou nesta segunda-feira o envio das guias de pagamentoDivulgação / Santuário Cristo Redentor

Publicado 13/01/2025 12:07

A Prefeitura do Rio começou o envio, nesta segunda-feira (13), das guias de pagamento da cota única e da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 na cidade.

O cronograma com as datas de pagamento foi divulgado no fim de dezembro. Os contribuintes terão até o dia 7 de fevereiro de 2025 para pagar a cota única ou a primeira parcela do imposto.Os que optarem pelo pagamento em cota única garantem o desconto de 7%, mesmo percentual concedido em 2024. O valor do imposto predial será corrigido pela inflação acumulada do ano, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E), que será divulgado pelo IBGE.As guias também poderão ser emitidas de forma on-line, a partir de 21 de janeiro, tanto no site Carioca Digital , quanto no aplicativo do Carioca Digital, disponível para iOS e Android. É possível baixar e imprimir de uma só vez todas as parcelas para serem pagas mensalmente, sem a necessidade de acessar o site todos os meses.Os contribuintes também poderão solicitar a guia nos Postos de Atendimento do IPTU. Para realizar o procedimento, pela internet ou de forma presencial, é necessário informar o número da inscrição do imóvel, identificado no carnê do IPTU de anos anteriores.A prefeitura também informou que o imposto pode ser pago em débito automático. Para isso, é necessário que o contribuinte solicite ao banco que possui conta, com o código para débito automático que está disponível na guia do IPTU. A lista de bancos habilitados para o pagamento em débito automático está disponível no site da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento O município faz um alerta para que contribuintes fiquem atentos a golpes na internet. A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento não envia comunicações ou boletos de pagamento aos contribuintes via Whatsapp ou SMS. O canal de atendimento da Prefeitura para esclarecimento de dúvidas é a Central 1746, e o endereço para emissão da guia e das cotas do IPTU é o site Carioca Digital Cota única: Vencimento em 7/2/20251ª cota: Vencimento em 7/2/20252ª cota: Vencimento em 11/3/20253ª cota: Vencimento em 7/4/20254ª cota: Vencimento em 8/5/20255ª cota: Vencimento em 6/6/20256ª cota: Vencimento em 7/7/20257ª cota: Vencimento em 7/8/20258ª cota: Vencimento em 5/9/20259ª cota: Vencimento em 7/10/202510ª cota: Vencimento em 7/11/2025