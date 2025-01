BC avisa que os boletos de cobrança de Pix são golpes - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 16/01/2025 09:01 | Atualizado 16/01/2025 09:02





No vídeo bem-humorado e cheio de memes, a autarquia explica que não haverá cobrança sobre o Pix, que o sigilo bancário será mantido e não será possível saber para quem as transferências são feitas. O BC avisa, ainda, que os boletos de cobrança de Pix são golpes.



Além da música que foi hit no final do ano, na qual a sigla para Balneário Camboriú foi confundida com as iniciais do Banco Central, o vídeo ainda faz referência à novela Mulheres de Areia, da Rede Globo, à série The Office e a outros produtos e símbolos da cultura pop. O Banco Central (BC) publicou um vídeo em suas redes sociais no qual usa a música hit Descer para BC para desmentir as fake news sobre taxação do Pix. A tributação do meio de pagamento foi aventada em notícias falsas sobre uma normativa da Receita Federal que ampliava o monitoramento de transações financeiras. Com a onda de desinformação, o governo anunciou na quarta-feira, 15, a revogação da medida

A medida da Receita tinha o objetivo de reforçar o monitoramento a transações financeiras para combater a sonegação de impostos, mas acabou sendo alvo de diversas fake news, sendo a principal delas a taxação do Pix.



Um vídeo criado com inteligência artificial, por exemplo, mostrava o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmando que mulheres grávidas e animais de estimação seriam taxados.



As fake news foram desmentidas pela Receita Federal, pela Federação dos Bancos (Febraban), por Haddad e até pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sem conseguir reverter a narrativa mesmo assim, o governo federal decidiu revogar a norma da Receita.

O vídeo do Banco Central faz parte da série "BC Sincero", lançada pela equipe de comunicação do órgão em setembro de 2024.



As publicações costumam falar de temas relativos à autarquia de forma bem-humorada para as redes sociais. A postagem, no entanto, foi criticada por diversos internautas, que consideraram que faltou seriedade na maneira como foi tratada a questão - entre eles, o economista e ex-BBB Gil do Vigor.