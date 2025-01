Mudanças no Imposto de Renda ficaram de fora do pacote fiscal aprovado pelo Congresso - Joedson Alves/Agência Brasil

Mudanças no Imposto de Renda ficaram de fora do pacote fiscal aprovado pelo Congresso Joedson Alves/Agência Brasil

Publicado 29/01/2025 13:29

Brasília - O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), afirmou que o Congresso Nacional aprovou 80% do que foi encaminhado pelo Ministério da Fazenda em relação ao pacote fiscal e que a prioridade neste ano deve ser a ampliação da isenção do Imposto de Renda. As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 29, em entrevista à CNN Brasil.

"Veja bem, o Congresso, a Câmara, aprovou, praticamente, eu diria, 80% daquilo que o ministro Haddad encaminhou, que o nosso governo encaminhou para o Congresso Nacional. Teve pequenas mudanças no Senado Federal", afirmou Guimarães.

Na sequência, o parlamentar disse que, em 2024, houve "menor déficit fiscal dos últimos anos" e que a atuação do governo demonstra responsabilidade com as contas públicas.

Na ocasião, ele mencionou o fundo constitucional do Distrito Federal como uma das batalhas perdidas pelo governo, por falta de força no Congresso, mas, ainda assim, afirmou que "não há cenário de desarranjo fiscal". Segundo ele, a prioridade em 2025 deve ser a reforma da renda.

"Agora, temos que estabelecer outras prioridades, dentre elas, aquilo que foi o compromisso quando aprovamos a PEC da reforma tributária, que é a questão da renda. O projeto de lei complementar que dá isenção até (aqueles que ganham) cinco mil reais, para valer em 2026, precisa ser votado neste ano", afirmou Guimarães.